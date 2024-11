GDSUN impulsiona a geração de energia solar no Sudeste

A GDSUN, parceira de empresas que buscam soluções de energia renovável para seus negócios, implementou no Sudeste do país 34 usinas fotovoltaicas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A região concentra a maior potência do segmento, com mais de 9,62 GW instalados, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

As usinas da GDSUN no Sudeste somam uma capacidade instalada superior a 106 MWp, distribuída em 270 hectares e equipada com mais de 233.000 módulos fotovoltaicos e 3.470 trackers. O nível de tecnologia aplicada é fundamental para a eficiência e otimização nos projetos, reforçando o papel da companhia no setor.

“Com R$ 420 milhões investidos na implantação de usinas do Sudeste, a GDSUN gerou cerca de 800 empregos diretos, impactando positivamente a economia local e o desenvolvimento do setor de energias renováveis na região. Seguimos contribuindo para que nossos clientes desenvolvam seus negócios de forma sustentável e eficiente”, destaca Simone Suarez, CEO da GDSUN.

O portfólio da empresa atende marcas como RaiaDrogasil, Claro, TIM, Magazine Luiza, Raízen Energia e Telefônica, entre outros, contribuindo para a transição energética de setores estratégicos como telecomunicações, varejo e energia.

Destaques Regionais

São Paulo lidera em instalações, com destaque para as usinas fotovoltaicas Barretos (Colômbia) com 6.5 MWp, Estância (Fernandópolis) com 5.5 MWp, e Buritizeiro, em Minas Gerais, com 5.1 MWp. A produção atende à crescente demanda por energia limpa, reduzindo custos operacionais e promovendo práticas mais sustentáveis.

Com usinas fotovoltaicas estrategicamente localizadas, a GDSUN busca reafirmar seu compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico das comunidades onde atua.

Todas as UFVs da companhia no Sudeste

Andradina I e II, Araçuaí, Barretos (Colômbia), Buritizeiro, Cachoeira Paulista, Canas, Estância (Fernandópolis), Frutal, Guarantã, Guarda Mor I, Guarda Mor II, Guarda Mor III, Ibiá I, Ibiá II, Ibiá III, Iraí de Minas I, Iraí de Minas II, Ituverava, Macaubal I e II, Neves Paulista, Nova Ponte, Pindamonhangaba, Pirangi I e II, Pirangi III e IV, Presidente Alves, Presidente Epitácio, Rio das Pedras, Salto de Pirapora, Santa Albertina, São Mateus I, São Mateus II, Taubaté, Várzea da Palma I (Milkway), Várzea da Palma II (Andromeda).





Website: http://www.gdsun.com.br