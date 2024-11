Tecnologia e Black Friday: promoções que transformam

A Black Friday, marcada para 29 de novembro de 2024, consolidou-se como uma das datas mais aguardadas pelo varejo brasileiro, especialmente no setor de tecnologia. Produtos como smartphones, notebooks e televisores lideram as intenções de compra dos consumidores.

O crescimento do comércio eletrônico e a popularização dos marketplaces têm facilitado o acesso às ofertas, impulsionando o mercado e atraindo consumidores em busca de descontos significativos. No entanto, é fundamental que os compradores estejam atentos à segurança nas transações online. De acordo com a ClearSale, em 2023 foram registradas 46,2 mil tentativas de fraude durante a Black Friday, evidenciando a necessidade de cautela.

Como aproveitar as promoções com segurança?

Para aproveitar as promoções de forma segura, recomenda-se:

Comparar preços : utilizar ferramentas que monitoram o histórico de preços para verificar se o desconto é real.

: utilizar ferramentas que monitoram o histórico de preços para verificar se o desconto é real. Verificar a reputação da loja : consultar avaliações de outros consumidores e certifique-se de que o site possui certificados de segurança.

: consultar avaliações de outros consumidores e certifique-se de que o site possui certificados de segurança. Evitar ofertas exageradas: desconfiar de descontos muito acima da média do mercado.

A experiência omnichannel e as novas tendências do varejo

Além da segurança, outro aspecto que se destaca na Black Friday 2024 é a consolidação das estratégias omnichannel. Grandes varejistas estão integrando suas operações online e offline, oferecendo opções como retirada em loja física, entrega expressa e cashback em compras realizadas durante a data. Essa abordagem não apenas melhora a experiência do consumidor, mas também amplia as oportunidades de vendas para as empresas.

A força dos marketplaces e as oportunidades para pequenos negócios

Os marketplaces continuam sendo protagonistas na Black Friday, respondendo por uma parcela significativa das vendas de tecnologia. Plataformas como Amazon, Mercado Livre e Magazine Luiza atraem milhões de visitantes durante o evento, mas também abrem espaço para pequenos negócios que utilizam essas plataformas como vitrine.

A adesão de pequenos e médios negócios ao evento também reforça a importância da preparação, como otimização de anúncios, revisão de estoques e oferta de boas condições de pagamento. Essa participação não apenas democratiza o acesso às promoções, mas também movimenta a economia local.

A Black Friday representa uma oportunidade tanto para consumidores quanto para o mercado de tecnologia no Brasil. Com planejamento e atenção, é possível aproveitar as ofertas de forma segura e consciente.

