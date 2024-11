No Centro de Convenções de Salvador, foi realizada a campanha “Por Dentro da Gastro”, promovida pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG). O evento, que aconteceu até o último domingo, dia 24, reuniu mais de mil pessoas e contou com a visita de cinco escolas, entre públicas e particulares, com o objetivo de conscientizar a população sobre saúde digestiva e prevenção de doenças.

A campanha disponibilizou uma estrutura inflável gigante, onde os visitantes puderam literalmente caminhar pelo sistema digestivo humano, vivenciando de forma interativa os principais aspectos da saúde. Além disso, uma equipe de especialistas esteve presente para esclarecer dúvidas sobre doenças como refluxo, úlcera gástrica, infecção por H. Pylori e doença de Crohn.

Outra característica é o caráter itinerante da campanha. Após Salvador, a estrutura seguiu para outras cidades do Brasil, ampliando o alcance da conscientização e democratizando o acesso a informações cruciais sobre saúde digestiva. Idealizada pela agência Sintonia Comunicação, especializada em campanhas de saúde, a ação contou também com a participação da TV Sin Digital Signage, que colaborou com a comunicação digital para potencializar a visibilidade do projeto.

O evento ocorreu paralelamente à XXIII Semana Brasileira do Aparelho Digestivo (SBAD), um dos maiores congressos mundiais sobre o tema, apresentando uma oportunidade de engajamento entre o público geral e profissionais da saúde.

