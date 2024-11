A Cirion Technologies, provedora de infraestrutura digital e serviços de tecnologia, selecionou o RISE with SAP para aumentar sua capacidade de inovação e fortalecer sua posição no mercado. A Cirion opera em 20 países, com mais de 5.500 clientes, 18 data centers neutros, mais de 54.500 quilômetros de redes terrestres, 36.000 quilômetros de cabos submarinos e sete estações de teleportos satelitais.

Recentemente, a Cirion implementou o RISE with SAP, uma oferta de gestão na nuvem privada que tem o objetivo de modernizar o ERP tradicional com capacidades de inteligência artificial (IA), reforçar a confiabilidade do back-end e fornecer uma plataforma tecnológica para impulsionar a inovação.

O RISE with SAP integra ferramentas de análise de dados em tempo real para apoiar a tomada de decisões estratégicas, IA generativa para otimizar as experiências do usuário e reforçar estratégias sustentáveis em toda a cadeia de suprimentos, mantendo padrões de disponibilidade e segurança.

Como cliente SAP de longa data, a Cirion também implementou outras soluções críticas, como o SAP Ariba para a gestão de fornecedores e o SAP SuccessFactors para administrar uma força de trabalho amplamente distribuída pela região. Além disso, a integração da SAP Business Technology Platform permite à Cirion desenvolver aplicações personalizadas, administrar dados e executar análises, facilitando a adaptação a necessidades específicas, sempre que necessário.

“A confiança de nossos clientes é o nosso ativo mais valioso. Ao escolhermos a SAP como nosso parceiro tecnológico, estamos investindo em soluções de ponta que nos permitem oferecer mais agilidade, eficiência e segurança. Isto traduz-se em uma experiência superior para o cliente e um maior valor para o seu negócio”, afirmou Luciano Parola, CIO da Cirion Technologies.

Com esta parceria, a Cirion Technologies está posicionada para continuar ampliando sua atuação no mercado de soluções digitais na América Latina, aproveitando as inovações da SAP para impulsionar o crescimento visando garantir a qualidade na prestação de serviços em um contexto global cada vez mais digitalizado.

Sobre a Cirion

A Cirion é uma provedora pan-regional de tecnologia e infraestrutura digital, oferecendo um conjunto abrangente de serviços de colocation, infraestrutura em nuvem e de rede de fibra terrestre e submarina. A Cirion atende mais de 5.500 clientes multinacionais e com sede na América Latina, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras de telefonia fixa e sem fio, ISPs e outras empresas líderes. A Empresa possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região da América Latina.









Website: http://www.ciriontechnologies.com