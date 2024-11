Projeto Fábrica de Atletas promove inclusão fora das telas

Em um cenário onde 97% das crianças e adolescentes brasileiros têm acesso à internet e 83% mantêm perfis em redes sociais, conforme aponta o estudo "TIC Kids Online Brasil 2024" do Cetic.br, o Fábrica de Atletas oferece uma alternativa saudável para reduzir o tempo de tela.

O projeto Fábrica de Atletas, realizado pela Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, demonstra como atividades físicas e esportivas podem apoiar famílias em comunidades expostas à extrema vulnerabilidade social, auxiliando na busca por um equilíbrio saudável.

Oferecendo aulas de futebol gratuitas em contraturno escolar para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, o projeto está capacitado para atender 2,5 mil jovens em núcleos localizados em João Câmara (RN), Campinas (SP), Mococa (SP), Sorocaba (SP) e Ourinhos (SP).

Além das aulas, os participantes recebem uniformes completos, chuteiras e suporte nutricional, buscando proporcionar um ambiente de aprendizado que vai além do esporte, com foco na cidadania e na construção de valores como disciplina e cooperação. Com o apoio do Instituto CPFL e patrocínio da CPFL Energia, o projeto reforça o compromisso de oferecer oportunidades de crescimento em comunidades que mais precisam.

Inscrições abertas



As inscrições podem ser realizadas presencialmente nos núcleos do projeto durante os horários de aula ou on-line pelo site: Projeto Fábrica de Atletas.

Para inscrições presenciais, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Cópia do RG e CPF do responsável

Cópia do RG do aluno

Cópia do boletim escolar de 2023 (anual)

Menores de idade devem estar acompanhados por seus responsáveis.

Sobre o projeto Fábrica de Atletas



O projeto social Fábrica de Atletas é uma realização do Ministério do Esporte e da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, com patrocínio da CPFL Energia, parceria da State Grid e apoio do Instituto CPFL por meio da frente CPFL Jovem Geração. Pelo Brasil, o projeto oferece aulas de futebol gratuitas para um total de 2,5 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, em cinco municípios: João Câmara (RN), Campinas (SP), Mococa (SP), Sorocaba (SP) e Ourinhos (SP).

Sobre o Instituto CPFL



O Instituto CPFL (ICPFL) é, há mais de 20 anos, a plataforma de investimento social privado do Grupo CPFL Energia. Ele coordena as iniciativas de protagonismo social da companhia junto às comunidades onde as empresas do grupo atuam, por meio das frentes: CPFL Jovem Geração, CPFL Intercâmbio Brasil-China, Circuito CPFL, CPFL nos Hospitais e Café Filosófico CPFL. Mais informações em: www.institutocpfl.org.br.

Sobre a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura



A Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, fundada em 2007, é uma organização sem fins lucrativos dedicada à inclusão e transformação social por meio de projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social. Com impacto em mais de 200 mil pessoas em todo o Brasil, a Fábrica promove condições dignas de vida e cidadania, alinhada aos Princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Para mais informações, basta acessar: www.fabrica.ong.br e seguir @fabrica.ong.br no Instagram.

Endereços e horários dos núcleos

FÁBRICA DE ATLETAS - CAMPINAS/SP



Campo de Futebol da Praça Jardim Fernanda

Endereço: Rua Asdrúbal Ferreira Batista, 2-160 - Jardim Fernanda

Segundas e quintas-feiras

Horários: 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h15

FÁBRICA DE ATLETAS - SOROCABA/SP



Núcleo I - Centro Esportivo Joaquim Martins

Endereço: Av. das Bandeiras, 3963 - Brigadeiro Tobias

Segundas às sextas-feiras

Horários: 8h às 18h

Núcleo II - Centro Esportivo "Padre Pieroni"

Endereço: Av. Américo Figueiredo, 1186 - Jd Simus

Segundas às sextas-feiras

Horários: 8h às 18h

Núcleo III - Centro Esportivo André Matiello

Endereço: Rua Padre Lara de Moraes, S/N - Pinheiros

Terças e sextas-feiras

Horários: 8h às 10h

FÁBRICA DE ATLETAS - OURINHOS/SP



Núcleo I - Campo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Georgina Amaral dos Santos Lopes

Endereço: Rua Maria Pucinelli Pelegrino, 590 - Jardim Europa

Terças e quintas-feiras

Horários: 8h às 10h e das 15h às 17h

Núcleo II - Parque Pacheco Chaves

Endereço: Rua Radialista Paulo Rufino dos Santos, 75 - Bairro Pacheco Chaves

Segundas e quartas-feiras

Horários: 9h15 às 10h15 e 16h15 às 17h15

Núcleo III - Campo do Itamaraty

Endereço: Rua Júlio César Costa Gimenes, 503 - Jd Itamaraty

Segundas e quartas-feiras

Horários: 8h às 9h e das 15h às 16h

FÁBRICA DE ATLETAS - MOCOCA/SP



Núcleo I - Campo COHAB 2

Endereço: Rua Plínio Silva, 80 - Conjunto Habitacional Luiz Fernandes Dias

Segundas e quartas-feiras

Horário: 8h às 9h

Terças e sextas-feiras

Horário: 14h às 16h

Núcleo II - Campo Municipal do Poliesportivo Maurício Marquese Bento (Mocoquinha)

Endereço: Rua Gilberto Bedin, 370

Terças e sextas-feiras

Horários: 8h às 10h

Segundas e quartas-feiras

Horários: 15h15 às 16h15

Núcleo III - Campo Municipal José Coroti

Endereço: Rua José Vaccilloto, 67 - Nova Mococa

Quartas-feiras

Horários: 9h15 às 10h15 e 14h às 15h

FÁBRICA DE ATLETAS – JOÃO CÂMARA (RN)



Núcleo I - Escola Municipal Indígena Amarelão

Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Indígena Amarelão

Endereço: Comunidade Indígena do Amarelão, s/n, Zona Rural

Segundas e sextas-feiras

Horários: 10h às 11h e 14h às 15h

Núcleo II - Escola Municipal Indígena Saramandaia

Campo de Areia próximo à Escola Municipal Indígena Saramandaia

Endereço: Assentamento Indígena Santa Terezinha, s/n, Zona Rural

Quintas e sextas-feiras

Horários: 7h30 às 8h30 e das 16h às 17h

Núcleo III - Associação Comunitária Indígena Serrote de São Bento

Campo de Areia

Endereço: Comunidade Indígena Serrote de São Bento, s/n, Zona Rural

Segundas e quartas-feiras

Horários: 7h às 8h e 16h às 17h

Núcleo IV - Escola Municipal Cícero Varela

Ginásio Poliesportivo Francisco Canindé Serafim da Costa

Endereço: Rua Dep. José Arnaud, 79 - Centro

Terças e quintas-feiras

Horários: 9h30 às 11h30 e 13h30 às 15h30

Website: https://fabrica.ong.br/