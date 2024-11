Live commerce desponta como tendência na Black Friday

O chamado live commerce ou live shopping é uma das principais tendências globais de e-commerce interativo. Ao combinar a conveniência do comércio eletrônico com o apelo emocional e dinâmico das transmissões ao vivo, as marcas aumentam a conexão com os consumidores e criam uma nova experiência de compra. De olho na movimentação do mercado e nas preferências dos seus usuários, o Kwai Shop, plataforma de e-commerce do Kwai lançada oficialmente há um mês, anuncia esse formato imersivo como estratégia para esta Black Friday.

Sob o mote “Black Friday no Kwai Shop é barato pra Kwai”, a campanha, com o ápice entre os dias 27 e 29 deste mês, terá o suporte de centenas de lojas parceiras e a participação de influenciadores que fazem sucesso no app, como João Kleber, Renan Falcão e Thayná Rodrigues. “O comércio ao vivo permite que os seguidores vejam demonstrações dos produtos em tempo real, interajam com os anfitriões – todos criadores de conteúdo especializados em venda – e obtenham respostas rápidas sobre produtos, o que facilita a tomada de decisão e incentiva a conversão”, comenta Ricky Xu, vice-presidente da Kuaishou Internacional Business, empresa dona do Kwai.

Durante as lives, os apresentadores realizam demonstrações detalhadas de produtos de diversas categorias, sempre destacando benefícios e funcionalidades. Dessa forma, os consumidores podem conhecer melhor os itens e sentem mais confiança e segurança para adquiri-los, tornando a experiência mais transparente e personalizada. Mas, claro, nesse momento, como enfatiza o executivo da Kuaishou, promoções e descontos exclusivos fazem toda a diferença.

No caso do Kwai Shop, os descontos praticados no período poderão chegar a 90% para cerca de 1.000 produtos disponíveis, que estarão divididos em 300 categorias, como fones, eletrodomésticos e celulares. Cupons de frete grátis também estarão disponíveis para que os usuários consigam realizar suas compras sem se preocupar com o custo da entrega. A loja oficial da Realme no Kwai Shop, por exemplo, oferecerá os menores preços e os maiores descontos do ano durante as transmissões ao vivo, e os usuários que comprarem primeiro celulares da marca também terão benefícios, como fones de ouvido da marca grátis.

Outra novidade no Kwai Shop são as ações gamificadas para os consumidores: por meio do Sorteio da Sorte, o consumidor poderá tentar a sorte com joguinhos que valerão cupons de descontos e a chance de ganhar um prêmio que vale um desconto de 50% em caixas surpresas de produtos, que podem trazer itens como smartwatches e máquinas de waffle. “Estamos otimistas quanto aos resultados da campanha de Black Friday. O live commerce fortalece o engajamento e, portanto, a conexão com os usuários. Conduzidas por influenciadores, as transmissões ao vivo oferecem experiências mais personalizadas e confiáveis, e esse tipo de interação constrói relacionamentos mais próximos entre marcas e consumidores, incentivando visitas recorrentes à plataforma. Além disso, a partir de campanhas de grande alcance, como essa, o Kwai atrai novos usuários e reforça sua atuação no mercado de e-commerce”, sustenta Xu.

O Kwai Shop está disponível na página do perfil dos usuários, ao lado da Central do Criador, onde é possível acessar diferentes categorias de produtos, tais como casa, beleza, eletrônica, celular, eletrodomésticos e esportes.

Website: https://www.kwai.com/