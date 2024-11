A Enegix, empresa que atua no setor de mineração de criptomoedas e infraestrutura digital, expande as atividades pelo continente americano após a inauguração de um data center no Brasil e a aquisição de ativos de energia voltados para a produção de gás natural em Alberta, no Canadá. A empresa, fundada em 2017, transforma a fonte de energia limpa em ativos digitais por meio da atividade de mineração de dados. Os mercados de energia renovável, energia e materiais de base biológica e mercados de carbono devem movimentar mais de US$ 124 bilhões no Brasil até 2040.

A ampliação dos negócios da Enegix no Canadá concede à empresa ação, transporte e geração de energia elétrica a partir de gás natural ilhado no país. Além disso, o acordo envolve o uso de uma rede de 40 quilômetros de gasoduto, que fornece estrutura para o escoamento da produção de terceiros.

O investimento em Alberta também compreende todas as licenças necessárias para extração, transporte e geração de energia elétrica a partir do gás natural, e uma planta de processamento de gás natural com capacidade para gerar até 25 MW de energia elétrica, imediatamente com preços abaixo de USD 20 MW. ?

Com a presença no Canadá, a empresa se aproxima do mercado norte-americano de mineração de criptomoedas, um dos maiores polos do setor no mundo, possibilitando novas oportunidades de negócios.

“A aquisição no Canadá é um marco importante para nossa empresa, à medida que continuamos a perseguir a estratégia de integração vertical e diversificação geográfica. O Canadá é um país de primeira linha do ponto de vista legal, garantindo alta proteção jurídica e estabilidade para nossos negócios. A proximidade com os Estados Unidos abre oportunidades adicionais para o desenvolvimento de data centers para inteligência artificial e mineração digital. Além disso, vemos o potencial para maior crescimento da capacidade do local até 100 MW, o que expandirá significativamente nossas capacidades”, diz John Blount, CEO da Enegix LATAM.

A oferta de energia limpa e renovável em países da América como o Brasil e o Canadá oferece mais sustentabilidade para a mineração de criptomoedas como o bitcoin. O continente atrai grandes players do mercado como a Enegix, que busca diversificar as atividades geograficamente. Segundo dados da Chainalysis, a América Latina é a segunda região com o crescimento mais rápido em cripto em 2024, movimentando cerca de R$2,3 bilhões.

Além do Canadá, a Enegix possui também duas instalações no Cazaquistão e um escritório em São Paulo (SP), sendo que no Brasil a empresa desenvolve um data center com capacidade energética de gerar 25 MW, que utiliza o gás natural como fonte de energia limpa, e que pode ser expandido para 100 MW.

