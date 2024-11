A Nexo, a plataforma de riqueza de ativos digitais, anuncia o lançamento das primeiras Contas Pessoais em USD do mercado, oferecendo aos clientes em mais de 150 países uma forma simples e familiar de realizar transferências bancárias em USD diretamente de suas contas, tudo em seus nomes. A Nexo agora disponibiliza apenas contas USD, EUR e GBP em nome de clientes, oferecendo gerenciamento pessoal multimoeda em uma plataforma única - um serviço incomparável no mercado.

Este marco representa um passo fundamental no planejamento de longo prazo da Nexo em relaçãoàintrodução de técnicas inovadoras para seus clientes aumentarem, gerenciarem e gastarem a riqueza de ativos digitais, ao mesmo tempo que consolida a posição da empresa como líder no fornecimento de uma experiência completa e intuitiva.

Com a introdução das Contas Pessoais em USD, a Nexo possibilita que os clientes carreguem e retirem a moeda USD por meio de transações bancárias diretamente em seu nome, criando uma jornada de cliente incomparável que atende às necessidades de clientes institucionais e de alto patrimônio líquido por soluções transparentes e fáceis de usar.

Benefícios inigualáveis ??para o cliente e impacto mais amplo no mercado:

Transferências sem esforço: contas pessoais em USD, mantidas em nome dos clientes, permitem operações diretas em USD para e de suas contas, garantindo acesso rápido e fácil aos fundos.

Transações diretamente em nome do cliente: a Nexo oferece transparência e visibilidade inigualáveis.

Transferências globais simplificadas: a integração perfeita do SWIFT beneficia os clientes, permitindo transações internacionais seguras e eficientes, atendendo às necessidades do mercado financeiro globalizado de hoje.

Abordagem unificada multimoeda: a Nexo é a primeira plataforma de ativos digitais a disponibilizar contas pessoais em USD, EUR e GBP diretamente no nome do cliente em uma única plataforma, tornando o gerenciamento de várias moedas mais fácil e eficiente.

ACH chega em breve: em breve, as recargas ACH serão introduzidas, oferecendo serviços ágeis e vantajosos que aprimoram a flexibilidade e o controle sobre as transações bancárias.

“A Nexo oferece a independência, transparência e segurança que os investidores necessitam para recargas e retiradas em USD por meio de transferências bancárias. Este marco histórico é o mais recente exemplo da forte sinergia entre as finanças tradicionais e o espaço dos ativos digitais, permitindo que milhões de pessoas experimentem transferências bancárias em dólares americanos de forma familiar, oferecendo simplicidade no dia a dia”, disse Elitsa Taskova, diretora de produto na Nexo.

O lançamento das Contas Pessoais em USD da Nexo representa um avanço estratégico em seu propósito de aprimorar soluções de riqueza digital. Os clientes agora podem aproveitar um processo mais simplificado, sem aborrecimentos e uma abordagem mais consolidada para transferir seus ativos, estabelecendo um novo padrão na indústria de ativos digitais em amadurecimento.

Sobre a Nexo

A Nexo é uma plataforma de riqueza de ativos digitais, desenvolvida para capacitar clientes a aumentar, gerenciar e preservar seus ativos de criptomoedas. Nossa missão é liderar a próxima geração de criação de riquezas, com foco no sucesso do cliente e na entrega de soluções personalizadas, apoiadas pelo atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

A Nexo oferece, desde 2018, oportunidades únicas para clientes com visão de futuro em mais de 200 jurisdições. Com mais de US$ 7 bilhões em AUM e US$ 320 bilhões em processamento, oferecemos um valor duradouro para milhões de pessoas no mundo todo. A nossa plataforma é composta por tecnologia de ponta e uma abordagem que coloca o cliente em primeiro lugar, oferecendo poupanças flexíveis e de prazo fixo de alto rendimento, empréstimos lastreados em criptomoedas, ferramentas de negociação sofisticadas e soluções de liquidez, incluindo o primeiro cartão de débito/crédito com criptomoedas. A Nexo, formada por profissionais experientes no setor, um modelo de negócios sustentável, uma infraestrutura sólida, segurança rigorosa e licenciamento global, defende a inovação e a prosperidade duradoura.

Site oficial: nexo.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

