Mundo Corporativo

Fotógrafa brasileira participa de feira em Lisboa com livro

A fotógrafa brasileira Malu Mesquita participará da 14ª Feira do Livro de Fotografia de Lisboa, de 29 de novembro a 1º de dezembro de 2024, no Arquivo Municipal de Lisboa. Malu autografará Rede de Proteção, obra premiada que aborda transformações durante a pandemia, e participará de conversas sobre seu processo criativo. O evento, com entrada gratuita, reunirá fotógrafos de diferentes países.