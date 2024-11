Niplan usa tecnologia em montagens eletromecânicas

A Niplan, empresa especializada em EPC de granéis líquidos e dutos, emprega tecnologia para atuar nas obras de montagens eletromecânicas. A companhia foi fundada em 1990, em São Paulo (SP), para oferecer soluções em construções e montagens industriais em um panorama de incertezas econômicas.

No Brasil, seis a cada sete indústrias (69%) fazem uso de tecnologia digital, conforme dados da Sondagem Especial Indústria 4.0, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2021. Em 2016, apenas 48% das indústrias empregavam tecnologias digitais.

Para Frederico Mourão, diretor de Operações da Niplan, o fenômeno pode ser atribuído a fatores como eficiência operacional, concorrência global, mudança nas expectativas dos consumidores, acesso a dados, inovação e desenvolvimento e ao período da pandemia de covid-19.

“Esses fatores têm impulsionado a transformação digital nas indústrias, promovendo um ambiente inovador e resiliente”, afirma Mourão. Ele conta que, na Niplan, a tecnologia é utilizada em diversos processos nas obras de montagens eletromecânicas:

Uso de robôs para execução de soldas de costado, teto e fundo de tanques a fim de evitar retrabalhos e contribuir com a segurança da atividade;

Utilização de chaves de impacto elétricas com módulo de controle de torque para parafusar parafusos de vários tipos de bitola, além de conseguir chegar no torque final. Tipo de ferramenta que já está com o foco do ESG;

Constructin: programa que permite ver o andamento da obra em tempo real. Composto por câmera atrelada ao capacete que faz fotos 360° comparando o andamento das atividades com dados para conhecimento ou cobrança de ações;

Solda Orbital: processo de soldagem automatizada que envolve girar um arco elétrico em torno de uma peça de forma contínua e precisa. Ideal para a união de tubulação proporcionando ganhos de produtividade.

Tecnologia impulsiona setores de indústria e engenharia

Para Mourão, a tecnologia tem desempenhado um papel essencial na transformação de diversos setores industriais, permitindo que as empresas realizem tarefas com celeridade, precisão e inovação, além de desenvolver produtos e serviços que atendam às necessidades dos clientes.

“A tecnologia mais recente que vem ganhando espaço são os chatbots, projetados para simular conversas, responder a perguntas frequentes, oferecer suporte ao cliente, realizar transações e até ajudar em processos de venda”, explica.

O diretor de Operações da Niplan ressalta que, cada vez mais, os chatbots são usados para melhorar a experiência do usuário, oferecendo atendimento rápido e eficiente, 24 horas por dia, sem a necessidade de intervenção humana constante.

No caso da indústria e da engenharia, Mourão destaca três frentes da tecnologia que mudam a estratégia dos projetos:

Automação e Robótica: em montagens eletromecânicas, robôs são usados para tarefas repetitivas e perigosas, reduzindo riscos e melhorando a qualidade. “Na Niplan, temos robôs realizando vários tipos de solda nos projetos de diversos clientes”, afirma. Modelagem da Informação da Construção (BIM): permite a visualização 3D detalhada dos projetos, facilitando a detecção de problemas antes da execução, o que pode resultar em menos retrabalho e maior colaboração entre as equipes; Simulações e Análises Avançadas: ferramentas de simulação que permitem testar e otimizar projetos antes da implementação garantindo maior eficiência e redução de erros.

Mourão explica que obras de montagens eletromecânicas envolvem atividades de construção, instalação, integração e entrega de projetos em diversos setores, como industrial, energético e de infraestrutura.

“Essas obras exigem coordenação precisa entre diferentes disciplinas e a aplicação de tecnologias avançadas para garantir que os sistemas operem de forma integrada e eficiente”, ressalta.

Tecnologia integra rotina da empresa

De forma geral, para Mourão, a tecnologia tem auxiliado o desenvolvimento da Niplan:

Power BI: ferramenta que ajuda a facilitar a análise, interpretação e visualização de dados para tomada de decisões;

RDOWeb: plataforma de emissão de RDO em formato eletrônico que garante a padronização das informações registradas. Transforma apontamentos de campo em indicadores de acompanhamento e estabelece um canal de comunicação interativo entre a NIPLAN, a gerenciadora e o cliente final;

APdata Interativo: ferramenta de Recursos Humanos (RH) que controla o registro de ponto de cada colaborador gerando relatórios gerenciais. Essa ferramenta possibilita a interação com o RDOWeb e com o Power BI;

Maquete 3D: possibilita a visualização do projeto construído para a identificação de interferências, antecipando perdas de tempo na execução das atividades;

Software de controle na fabricação de tubulação: controla todo o processo da montagem de tubulação, iniciando no detalhamento (spoletamento), na compra dos materiais (tubos e conexões), no planejamento, fabricação, no controle de qualidade e na programação da montagem.

Para concluir, Mourão chama a atenção para a importância da IA (Inteligência Artificial) nos projetos de montagens eletromecânicas e na indústria em geral. As soluções relacionadas à IA estão entre as tendências do novo mercado, segundo um balanço compartilhado pelo Data Centre Dynamics.

“A incorporação da IA nos projetos de montagens eletromecânicas não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para garantir a competitividade e a inovação no setor. Essa tecnologia está se tornando uma aliada para enfrentar os desafios do futuro”, afirma.