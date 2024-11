Full Sail divulga Planejamento 2025 para escolas parceiras

A Full Sail University acaba de divulgar o “Planejamento 2025” para as escolas parceiras. Atualmente, cerca de 22.000 estudantes vivem e estudam na universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, conforme dados da própria instituição.

Segundo informações divulgadas pela Full Sail, os principais eventos programados para o próximo ano serão “Creativity Marathon”, “Eletivas” e “Tech Fest”, todos 100% on-line e gratuitos. O projeto “Careers Of The Future” também ganha destaque, e será realizado ao longo de vários meses de 2025.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, conta que o “Careers Of The Future” é um projeto de eletivas que dura diversos meses. Ao longo de todo o ano, o professor guia os alunos no universo das áreas criativas, processo que envolve horas de aula e certificados, dentre outros elementos.

“Com o final do ano em vista, avaliamos de forma positiva os projetos e ações que foram realizados pela Full Sail em 2024”, diz Olival. “É gratificante fazer parte de momentos em que os jovens se apoiam para desenvolver uma entrega, seja sobre qualquer abordagem, mas que estão ali para ‘fazer acontecer’ - e todos foram bem sucedidos”, afirma.

Para 2025, segundo Olival, dentre os principais objetivos da instituição, a Full Sail espera dar continuidade aos projetos abordados em 2024. “Todos os anos, mudamos a abordagem de tecnologia e de ensino. Por isso, pode ser que algumas mudanças sejam feitas para melhor”, pontua. “O que queremos é continuar levando informações sobre o mundo criativo e o investimento em profissões do futuro”, complementa.

A Full Sail University oferece programas de graduação e pós-graduação especializados em entretenimento, artes, tecnologia e mídia e possui uma equipe internacional no campus, juntamente com representantes localizados em vários países do mundo, incluindo Brasil, México, Colômbia, Trinidad, Índia, China, Maurício, Coreia do Sul e Vietnã.

“No Brasil, a Full Sail apoia parcerias e visa inspirar instituições, famílias e, especialmente, estudantes do Ensino Médio, trazendo experiências práticas para diversos contextos de aprendizado”, explica Olival.



Atividades previstas no calendário 2025 da Full Sail University:

Teacher Professional Development 2025 - educadores de todo o mundo podem aprender como aplicar novas técnicas de ensino e tornar a sala de aula uma experiência envolvente;

Creativity Marathon - oportunidade para estudantes do Ensino Médio de todo o mundo se reunirem para resolver alguns dos maiores desafios por meio de uma competição de cinema. O objetivo é criar uma solução clara e criativa para um ou mais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU);

Game Jam - convite para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio para explorar o processo de criação de um jogo digital;

TechFest - inclui quatro desafios e prêmios. O projeto ajuda a fortalecer a conexão entre os cursos relacionados a STEAM e as oportunidades de carreira nos campos da tecnologia;

Music Arena - oportunidade para estudantes do Ensino Médio mostrarem seu talento em produção musical e artes de gravação;

VIDA - o Perfil VIDA fez parceria com a Full Sail para ajudar os alunos na tarefa de escolher uma faculdade voltada para área de carreira criativa e uma futura profissão dentre as opções do setor;

Campus Experience - experiências presenciais no campus em Orlando (EUA), focadas em Ensino Superior (mestrado) e Ensino Médio. Uma semana de workshops, realizada totalmente em inglês, com instrutores da Full Sail University;

Full Sail Virtual Experience - focado em Ensino Superior (mestrado) ou Ensino Médio (graduação). Oportunidade para mergulhar nas indústrias relacionadas à Economia Criativa. Experiência de quatro dias com webinars exclusivos, painéis e atividades práticas ministradas por profissionais de áreas como: games, tecnologias emergentes e esportes;

Industry Visits - visitas oferecidas pela Full Sail em parceria com profissionais da indústria criativa;

Internacional Roadshow - apresentado por um especialista da Full Sail ou graduado convidado. O Roadshow Presencial prevê: workshops em escolas/universidades sobre temas selecionados em português ou inglês, sem custo para a escola parceira;

Crash Course - experiência de cinco horas que desafia alunos do ensino médio (14 a 17 anos) a criar conteúdo digital, proporcionando a experiência prática em carreiras criativas.

Careers of the future - voltado para jovens que querem aprender sobre o universo da indústria criativa, como ela está presente no dia a dia, quais carreiras fazem parte desse mercado e como fazer parte desse segmento profissional;

Transmedia Storytelling - conversa sobre Transmedia StoryTelling para jovens que querem entender como essa técnica de marketing funciona e por que tem o potencial de transformar clientes em fãs;

Gamification - projeto desenvolvido para quem quer aprender mais sobre essa técnica, como ela pode ser usada dentro das empresas e entender por que o mercado utiliza a gamificação para aumentar o engajamento;

Networking - aprendizado de técnicas básicas para cuidar do networking e não o deixar de lado durante a carreira profissional;

Entertainment in the corporations - oportunidade para entender o poder do entretenimento para as corporações, e por que as empresas patrocinam eventos como shows de música, torneios de jogos digitais e corridas de rua, entre outras ações relacionadas à cultura e lazer;

Creative Writing - atividade de 60 minutos na qual os participantes aprenderão o que é a Jornada do Herói, como ela funciona e entenderão por que ela é considerada uma ferramenta de engajamento;

Crash Course Game Development - Neste curso, os participantes desenvolverão, juntos, uma fase de um jogo digital. No conteúdo do programa, os participantes aprenderão todos os processos, desde a instalação do software Unity até a programação da lógica e a publicação do jogo em uma loja digital.

Caso haja interesse em qualquer uma das atividades citadas acima, a Full Sail University visa apoiar os jovens e adolescentes nessa jornada. Basta entrar em contato através do site.

Para mais informações, basta acessar: @fullsailbrazilcommunity