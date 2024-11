Porter e Almah anunciam fusão no Porter Summit 2024

O evento Porter Summit 2024 foi palco para anunciar a fusão da Porter, empresa de portaria remota no Brasil, e da Almah, plataforma especializada em gestão condominial.

A fusão surge como propósito de criar uma solução integrada, diferente do que há no mercado. “O mercado condominial cresceu com mais tecnologia, mais soluções e mais empresas”, diz Fabio Beal, CEO da Porter, que ressalta a ideia de unificar aplicativos que possuem propostas distintas, mas com o mesmo viés.

“O avanço da tecnologia no mercado condominial também trouxe complexidade, visto que há muita inovação e pouca integração, por isso decidimos unir forças porque quando focamos no que as pessoas precisam, criamos algo transformador”, comenta Beal.

A união de um novo futuro

A Porter, fundada em 2011, se consolidou como uma das líderes do mercado de portaria remota, com o propósito de melhorar a vida em condomínio com tecnologia e segurança. Atualmente, a empresa impacta mais de 2,4 milhões de pessoas e atende mais de 2.200 condomínios, além de estar presente em mais de 150 cidades e atuar em todas as regiões do Brasil.

A Almah, por sua vez, oferece uma plataforma de gestão para administradoras de condomínio. Hoje, a Almah possui mais de 300 administradoras e impacta mais de 300 mil lares.

Agora com a fusão, as duas empresas se encontram no grupo econômico Porter Group S.A. Para Halisson Habitzreuter, CEO da Almah, “com a nossa união, criamos uma solução que vem para melhorar as funcionalidades, desde as mais simples às mais complexas”.

Tudo em um único lugar

A fusão partiu de uma pergunta norteadora: “e se tudo o que um condomínio precisa estiver em um único aplicativo?”, comenta Beal. Como resultado, foi desenvolvido o aplicativo que será disponibilizado em breve. A plataforma vai integrar processos do cotidiano condominial.

De acordo com o Diretor de Operações da Almah, Filipe Ramos, a proposta é oferecer uma solução completa unindo as tecnologias da Porter e da Almah. “Agora, síndicos, moradores e administradoras poderão concentrar todas as funções de convivência, controle de acesso e gestão em um único lugar”, comenta.

Impacto no mercado

"A união entre a Porter e a Almah representa não só um passo importante para as duas empresas, mas também um caminho para aprimorar a tecnologia no mercado condominial" afirmou Filipe.

Como resultado, promete impactar significativamente as principais demandas do setor, que busca soluções cada vez mais eficientes. Com a digitalização crescente da área, a procura por plataformas que integrem múltiplos serviços em um único ambiente é cada vez maior.

“Hoje os condomínios mais modernos usam diferentes aplicativos para convivência, controle de acesso e administradora, mas como somos inconformados, pensamos em algo que transformasse o mercado”, comenta Beal.

A fusão de Porter e Almah deve contribuir para acelerar a adoção de tecnologias no segmento, onde a gestão integrada pode representar ganhos de eficiência e redução de custos.

A expectativa é que, em breve, a nova plataforma esteja disponível para todos os condomínios e administradoras, mantendo a proposta de centralizar todas as operações em um único local.

Website: https://porter.com.br/