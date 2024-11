Propósito é o livro que pretende impactar a vida dos leitores

A editora BOC lançará no próximo dia 23 de novembro, sábado, na Livraria da Vila, do Shopping Center Norte, o livro Propósito. A obra reúne relatos de 30 autores, em sua maioria mulheres, que compartilham experiências e reflexões relacionadas a temas como vida, trabalho e desafios enfrentados em suas trajetórias.



Entre os autores está Marinalva Rocha, conhecida como Mari, que aborda sua história pessoal e profissional. Mari relata que, ao longo de sua vida, enfrentou diversas adversidades e tomou decisões que a levaram a optar pelo empreendedorismo, apesar de ser advogada de formação. Ela também participou de competições esportivas, acumulando medalhas, e afirma que busca contribuir para uma sociedade mais inclusiva, participando de ações sociais e atuando como diretora do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC).



“Aprendi que não podemos parar no primeiro não. Sou a filha não esperada e mesmo assim vim para este mundo tentando fazer a diferença. Minha filosofia é nunca desistir, não perder nenhuma oportunidade, ter garra, ser resiliente e vitoriosa”, destaca. Para ela, é preciso fazer a vida valer a pena porque ela é o seu maior propósito.



Em uma família de seis irmãos, incluindo os biológicos e por adoção, Mari é advogada por formação, mas empreendedora por opção. “Gosto de inovar, ser desafiada e ir atrás dos meus objetivos”, costuma dizer. Empresária, Mari também tem uma trajetória no esporte, participou de corridas e como atleta acumulou mais de 500 medalhas em competições.



O livro Propósito apresenta histórias e reflexões de autores de diferentes estados brasileiros sobre o conceito de "propósito de vida", propondo debates e reflexões sobre como as pessoas podem encarar desafios e buscar mudanças significativas em suas vidas e na sociedade.