Empresa de soluções de logística cresce 50%

A Meu Locker, especializada em soluções de hardware e software para logística de distribuição, registrou um crescimento de 50% em 2024. A empresa, que tem como objetivo coordenar o fluxo de mercadorias, peças e insumos, viu sua expansão impulsionada pelo sistema de lockers personalizados, com atuação no Brasil e em quatro países da América Latina: Bolívia, Paraguai, Peru e Argentina. A empresa oferece uma solução para o desafio da logística de e-commerce, proporcionando flexibilidade, segurança e conveniência para consumidores e empresas

Com mais de 1.230 equipamentos instalados, cada um com capacidade mínima de dez portas, a empresa processa aproximadamente 3.500 entregas por dia em todo o Brasil. O sistema de lockers permite que os produtos cheguem aos consumidores com flexibilidade e segurança, mesmo quando eles não estão em casa para receber as encomendas. A solução é integrada a plataformas de e-commerce, condomínios e grandes empresas, como CNH, Neodente e Nespresso, que utilizam o sistema para gerir estoques e facilitar o fluxo de mercadorias.

“Nosso equipamento, junto com nossos softwares, cria um entreposto logístico, ou seja, um local temporário de entrega no meio do trajeto. Essa simples questão permite concentrar locais de entrega em um só ponto e flexibiliza, para o destinatário, a data e hora da retirada. Esse fator leva a uma grande economia logística e uma boa experiência de compra aos destinatários finais,” afirma Gabriel Peixoto, CEO da empresa.

O mercado de lockers personalizados vem crescendo no Brasil, e a Meu Locker se destaca como empresa mineira no segmento. Com duas rodadas de investimento que somam R$ 5 milhões, a empresa reinveste anualmente R$ 1,2 milhão em tecnologia e equipamentos para continuar inovando e ampliando sua presença.

O modelo de lockers personalizados é utilizado em rede pública, como os Correios, na qual os consumidores não pagam pela utilização, e em condomínios, que pagam pela gestão de encomendas, como lavanderias e subserviços. A flexibilidade do sistema, que opera 24 horas por dia, sete dias por semana, oferece comodidade e segurança tanto para empresas quanto para consumidores finais.

Com um time direto de 22 colaboradores e cerca de 50 profissionais indiretos, a empresa tem investido fortemente para consolidar sua presença no mercado.

Website: https://www.meulocker.com.br/