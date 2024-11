Técnica Safe Lips reduz riscos no preenchimento labial

O total de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos aumentou 3,4% em 2023, chegando a 34,9 milhões, segundo resultados da Pesquisa Global feita pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). Todos os procedimentos de face e cabeça apresentaram crescimento notável em relação ao ano anterior, com mais de 6,5 milhões de procedimentos e um aumento de 19,6%.



Os principais procedimentos foram pálpebras com mais de 1,7 milhões e um aumento de 24%, rinoplastia com 1,1 milhões de procedimentos e um aumento de 21,6% e procedimentos de aumento labial/perioral com 0,9 milhões e um aumento de 29%.

De olho nos números, principalmente, na crescente procura por preenchimento labial, Jaqueline Salem, que é farmacêutica e pós-graduada em saúde estética e cosmetologia criou o método SAFE LIPS (lábios seguros), uma técnica de preenchimento labial que combina segurança e precisão.

“A SAFE LIPS utiliza uma cânula 25G (ou 22G) para aplicação do preenchedor, uma abordagem que minimiza os riscos de complicações vasculares e oferece uma alternativa mais segura em comparação ao uso direto da agulha. O uso da cânula associado ao plano correto é uma estratégia que se sobressai para evitar lesões em artérias importantes, como as artérias labiais superiores e inferiores, reduzindo riscos de hematomas, edemas e obstruções vasculares”, explica Jaqueline.

De acordo com a profissional, a técnica SAFE LIPS aplica a agulha apenas em pontos específicos e seguros no contorno dos lábios, reservando o uso da cânula para preenchimento, o que garante menor trauma nos tecidos e uma recuperação mais rápida para o paciente. “Esse cuidado é essencial, pois a região labial possui uma rica rede vascular e, quando perfurada inadvertidamente, pode causar complicações graves como necrose tecidual”, destaca.

A técnica também permite uma melhor previsibilidade nos resultados, oferecendo tranquilidade ao profissional e segurança ao paciente. “Os principais desafios no segmento de estética avançada envolvem a constante evolução tecnológica e a necessidade de atualização para acompanhar novas técnicas e garantir que o atendimento ao paciente seja seguro e eficaz”, conclui Jaqueline.

