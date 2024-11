Dilatadores nasais podem ajudar a manter respiração suave

Muitas pessoas sofrem com problemas respiratórios que afetam o sono e o desempenho físico. Acordar no meio da noite com falta de ar, roncar excessivamente ou dificuldade de concentração durante o dia devido ao nariz entupido são situações comuns. Os dilatadores nasais podem ajudar a mitigar esses problemas. Embora não haja comprovação científica de que melhorem a performance em atletas de alto rendimento, alguns esportistas relatam que esses dispositivos podem facilitar a respiração, especialmente em casos de resfriados.



Os dilatadores nasais são dispositivos pequenos que ajudam a abrir as passagens nasais, facilitando a respiração. Eles são feitos de materiais flexíveis e geralmente colocados nas narinas antes de dormir ou durante a atividade física.



Como funcionam os dilatadores nasais?



Ao abrir as passagens nasais, os dilatadores aumentam o fluxo de ar, permitindo que mais oxigênio chegue aos pulmões. Isso pode resultar em diversos benefícios, como a melhora da qualidade do sono, pois facilitam a respiração e contribuem para um sono mais profundo e reparador. Além disso, podem reduzir o ronco, diminuindo a vibração dos tecidos moles na garganta causadas pela obstrução nasal.



O uso de dilatadores nasais também pode melhorar o conforto respiratório durante a prática de exercícios físicos. Uma respiração adequada é essencial para um bom desempenho.



Corredores amadores defendem o uso dos dilatadores nasais.



Segundo a educadora física, Adriana Boldrini dos Santos, entre seus alunos há adeptos do uso do dilatador nasal durante as provas de corrida e isso, segundo relatos dos próprios corredores amadores, faz com que o seu desempenho seja diferenciado. “Os relatos que recebo dos meus alunos que fazem uso do dilatador nasal é de que sentem ficar mais fácil de respirar e se sentem menos cansados, o que ajuda no seu desempenho durante a corrida. São percepções de cada um”, relata.



O jornalista Cristian Barbosa, que também adotou a corrida de rua como prática de exercícios, é outro a dizer que também sente a respiração fluir de uma maneira mais fácil com o uso do dilatador nasal. “Não tem como dizer que há melhora de performance na corrida, mas certamente facilita demais a minha respiração, especialmente em dias em que há algum tipo de congestão nasal”, diz.



Benefícios dos dilatadores nasais para a saúde



Dilatadores nasais melhoram as condições de respiração e ainda podem trazer outros benefícios para a saúde, como prevenção da apneia do sono, uma condição grave que pode levar a problemas cardíacos e outros também relacionados à saúde. Os dilatadores nasais podem ajudar a prevenir essa condição.

Os dilatadores nasais são uma opção para melhorar a respiração e a qualidade de vida. Mas é importante consultar um médico antes de usar esse dispositivo.

