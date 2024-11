O AI Index do Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI) divulgou hoje a Global AI Vibrancy Tool que permite comparações de 36 países com base em 42 indicadores específicos de IA disponíveis abertamente. As comparações entre os países podem ser realizadas usando qualquer uma das versões absolutas ou per capita dos indicadores e são apoiadas por visualizações interativas.

A Global AI Vibrancy Tool mede a força dos ecossistemas de IA com base em 8 pilares — pesquisa e desenvolvimento, IA responsável, economia, educação, diversidade, política e governança, opinião pública e infraestrutura — com indicadores que incluem publicações de periódicos de IA, investimento privado total em IA, legislação de IA aprovada e conjuntos de dados do modelo de fundação.

Foi projetada para capacitar formuladores de políticas, líderes da indústria, pesquisadores e o público com informações acionáveis ??e baseadas em dados sobre o desenvolvimento nacional de IA que possibilitam ao público explorar as descobertas de uma forma que seja mais relevante para seus objetivos. Os formuladores de políticas podem utilizar a ferramenta para orientar estrategicamente as decisões políticas, as empresas podem obter informações sobre tendências do mercado global de IA e o público em geral pode acessar dados concretos para um melhor entendimento dos debates em desenvolvimento em torno da IA.

A Global AI Vibrancy Tool está disponível agora em https://aiindex.stanford.edu/vibrancy/. O AI Index do Stanford HAI espera incentivar as partes interessadas do mundo inteiro a aprimorarem a sua coleta de dados e esforços de compartilhamento para melhorar a visibilidade do ecossistema global de IA. Atualizações regulares garantirão que a ferramenta permaneça um recurso valioso para acompanhar o desenvolvimento global da IA.

Utilizando um conjunto de pesos determinado por um painel de especialistas, os dez principais países deste ano são os seguintes:

Estados Unidos: os EUA lideram o ranking por uma margem significativa e se destacam nos pilares de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e na economia de IA . Os EUA produzem consistentemente os mais notáveis modelos de aprendizagem de máquina de IA, atraem os mais altos níveis de investimento privado em IA e lideram em publicação de pesquisa de IA responsável. China: a China demonstra pontos fortes substanciais nos pilares de P&D, economia e infraestrutura. O foco da China no desenvolvimento de tecnologias de IA de última geração e no aumento de seus investimentos em P&D a posicionou como uma grande potência de IA. Reino Unido: o Reino Unido demonstra uma força especial nos pilares de P&D, educação e política e governança. Índia: a Índia tem um forte desempenho em P&D e melhorias recentes no pilar de economia. Emirados Árabes Unidos: os EAU obtêm pontuações altas no pilar de economia. França: a França ocupa a sexta posição e demonstra força nos pilares de política e governança, educação e infraestrutura. Coreia do Sul: a Coreia do Sul ocupa a sétima posição, com pontuação alta nos pilares de política e governança, infraestrutura e opinião pública. Alemanha: a Alemanha ocupa a oitava posição, demonstrando força nos pilares de P&D, IA responsável e educação. Japão: o Japão demonstra forte desempenho nos pilares de infraestrutura, P&D e economia. Singapura: Singapore demonstra força nos pilares de economia, diversidade e IA responsável.

“A IA passou a ser um tema de grande relevância nacional e, consequentemente, as narrativas sobre os países que lideram em inteligência artificial se tornaram cada vez mais relevantes”, disse Nestor Maslej, gerente de projeto do AI Index. “Entretanto, existem poucos dados que permitem uma visão clara e quantitativa de onde os países realmente estão investindo em IA. No Índice, queríamos abordar esta lacuna com uma ferramenta criteriosa que pudesse ajudar os formuladores de políticas, os líderes empresariais e o público a fundamentar estas narrativas geopolíticas de IA em fatos.”

Sobre o AI Index

O relatório AI Index acompanha, coleta, destila e visualiza os dados relacionadosàinteligência artificial (IA). Nossa missão é oferecer dados imparciais, rigorosamente verificados e amplamente obtidos para formuladores de políticas, pesquisadores, executivos, jornalistas e o público em geral para o desenvolvimento de uma compreensão mais completa e diferenciada do complexo campo da IA. O AI Index é reconhecido mundialmente como uma das fontes mais confiáveis ??e respeitáveis ??de dados e informações sobre inteligência artificial.

Sobre o Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI)

O Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI) é um instituto interdisciplinar fundado em 2019 que promove a pesquisa, educação, política e prática de IA. O Stanford HAI reúne líderes do meio acadêmico, indústria, governo e sociedade civil para moldar o desenvolvimento e a implementação responsável da IA. A missão do Stanford HAI é incentivar a pesquisa, a educação, a política e a utilização da inteligência artificial para aprimorar a condição humana. A inteligência artificial deve ser guiada pelo impacto humano, inspirada na inteligência humana e projetada para complementar, e não substituir, as pessoas. Nosso corpo docente interdisciplinar realiza pesquisas para orientar o desenvolvimento de tecnologias de IA que aprimorem a capacidade humana, garantindo, ao mesmo tempo, o seu uso ético, justo e transparente.

