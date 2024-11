As empresas de incorporação imobiliária Constellation Group e The Boschetti Group, sediadas em Miami, têm o orgulho de anunciar que o Ella Miami Beach, o aguardado novo projeto de construção no coração de Miami Beach, está 50% vendido. Esse marco significativo é uma prova do apelo do projeto e dos esforços diligentes das dedicadas equipes de desenvolvimento e vendas.

Ella Miami Beach (Photo: Business Wire)

“Alcançar este marco importante em vendas nos aproxima do início da construção no começo de 2025. O forte interesse reflete a combinação excepcional de localização privilegiada, comodidades de alto padrão, valor agregado e o charme único de boutique que define o Ella Miami Beach”, afirmou Eduardo Otaola, sócio-gerente do Constellation Group. “Com sua proximidade da praia e de destinos renomados como o Bal Harbour Shops, o Ella Miami Beach oferece um estilo de vida elevado, que atrai tanto compradores de luxo quanto investidores. Além disso, a possibilidade de aluguéis de curto prazo – uma das poucas opções na região – torna o empreendimento uma oportunidade especialmente atrativa para geração de renda passiva no disputado mercado de Miami Beach”.

Uma verdadeira prova do conceito do condomínio, o Ella Miami Beach continua atraindo compradores exigentes, atraídos por seu estilo de classe mundial e pela intimidade e exclusividade de um edifício boutique de serviço completo. Comercializado com exclusividade pela ONE Sotheby’s International Realty, o Ella Miami Beach oferece estúdios, plantas baixas de um e dois quartos. Com residências que variam de 342 a 1.089 pés quadrados, os preços começam em meados de US$ 550.000 – uma oferta atraente para novas construções em Miami Beach, onde os preços normalmente começam acima de US$ 1 milhão.

“Os compradores que já garantiram suas unidades reconhecem o valor incomparável que o Ella Miami Beach oferece neste mercado altamente desejado. O apelo do projeto a um público de nicho, porém global, sofisticado, de alto poder aquisitivo e com olhar apurado para o design tem impulsionado vendas extraordinárias”, declarou Daniel de la Vega, presidente da ONE Sotheby’s International Realty. ”A demanda permanece forte, com compradores de todas as partes do mundo disputando a chance de adquirir uma residência aqui”. Embora a maioria dos compradores do Ella Miami Beach’s seja dos Estados Unidos, um número expressivo de compradores internacionais vem da Europa, México, Argentina, Brasil, Colômbia e Peru.

Com apenas algumas unidades restantes, a recém-anunciada coleção de estúdios do Ella Miami Beach oferece uma entrada acessível no exclusivo mercado de Miami Beach, perfeita para quem procura um pied-à-terre e investidores experientes em busca de renda passiva. Meticulosamente projetadas para otimizar o espaço e a funcionalidade, as elegantes residências estúdio, cada uma com aproximadamente 350 pés quadrados, apresentam armários embutidos cuidadosamente integrados, cozinhas elegantes, amplo espaço para armários e soluções inteligentes de armazenamento, garantindo uma experiência de vida perfeita e meticulosamente projetada.

Em parceria com a Nomada Residences, uma empresa de administração de propriedades com serviço completo, especializada em aluguéis de curto prazo e sazonais, o Ella Miami Beach simplifica o processo para proprietários interessados em colocar suas unidades em um programa de aluguel de curto prazo. Essa parceria oferece soluções prontas para os proprietários e, ao mesmo tempo, maximiza a receita em um mercado com opções limitadas de aluguel de curto prazo. Ao contrário dos mercados mais saturados de Brickell e Downtown Miami, Miami Beach, especialmente North Beach, continua sendo uma das poucas áreas com escassez de oportunidades de aluguel de curto prazo, o que torna o EllaMiami Beach uma oportunidade especialmente atraente.

Preparadas para uma vida interna/externa perfeita, cada residência apresenta terraços graciosos, com algumas casas oferecendo vistas impressionantes da Biscayne Bay, do Oceano Atlântico e do horizonte de Miami. Pontuando o estilo e a sofisticação do projeto, cada uma das residências será entregue com tetos de aproximadamente 9 pés de altura, cozinhas contemporâneas ItalKraft com bancadas de pedra e eletrodomésticos JennAir e armários de design de inspiração europeia.

Entre os inúmeros elementos exclusivos que elevam a experiência de ser proprietário no Ella Miami Beach, destaca-se um conjunto de comodidades excepcionais. O empreendimento oferece uma piscina e um centro de fitness no rooftop, com vistas deslumbrantes para a Baía de Biscayne e o centro de Miami, uma quadra de pickleball com vista para o Oceano Atlântico, um lounge para residentes, cozinha de verão com área de jantar ao ar livre e um deck de observação com espaço para convivência. As comodidades voltadas para o bem-estar incluem um deck ao ar livre para yoga e meditação, banho gelado (cold plunge) e sauna. Outras conveniências para o estilo de vida incluem acesso a um clube de praia privado administrado pelos Boucher Brothers, um espaço de coworking para trabalhadores remotos, bicicletas beach cruisers de cortesia, áreas de armazenamento para brinquedos de praia e bicicletas, estacionamento no local, opções de varejo e muito mais.

A galeria de vendas Ella Miami Beach está localizada no The Carillon, na 6897 Collins Avenue, em Miami Beach. Para agendar um horário, envie um e-mail para hello@ellamiamibeach.com ou ligue para 786.919.6940. Para informações adicionais sobre a Ella Miami Beach, visite www.EllaMiamiBeach.com.

