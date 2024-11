A Impulso.Space USA Corp. sente o prazer de anunciar a assinatura de um contrato de serviços de lançamento multimissão com a D-Orbit, reforçando uma cooperação de longa data que continua elevando o escopo de soluções espaciais de ponta a ponta. Este contrato também inclui diversos lançamentos de satélites como parte das próximas missões SpaceX Transporter Rideshare, com a Impulso.Space provendo serviços abrangentes de gestão de missões, incluindo todo o suporte logístico e técnico, de suas instalações de última geração na Flórida.

Com base no sucesso das campanhas de lançamento anteriores da D-Orbit, a Impulso.Space irá forneceràD-Orbit um conjunto integrado de serviços em suas instalações em Melbourne que simplificam todas as fases da jornada de lançamento. Além da preparação padrão para o lançamento, as soluções de ponta a ponta da Impulso.Space incluem processamento de carga útil, integração, armazenamento seguro, campanhas de lançamento internas e capacidade de lançamento necessária para entrega de satélites em órbita. Este suporte completo capacita a D-Orbit a operar com maior flexibilidade e eficiência em suas missões.

Além das campanhas de lançamento de serviço completo, a Impulso.Space oferece soluções essenciais de remessa e armazenamento seguro, ajudando a D-Orbit a reduzir o tempo e o custo associados ao transporte de equipamentos para cada lançamento. Esta abordagem colaborativa otimiza a prontidão da missão e garante a continuidade da gama de missões em expansão da D-Orbit.

"Estamos animados em aprofundar nossa cooperação com a D-Orbit no suporte aos lançamentos de seus próximos satélites, que irão decolar em futuras missões Transporter com a SpaceX", disse Pietro Guerrieri, Diretor Executivo da Impulso.Space. "Agradecemos muito a confiança que a D-Orbit continua depositando em nós e estamos comprometidos em oferecer o mais alto nível de serviço para promover seus objetivos de missão."

O Sr. Guerrieri acrescentou, "Este contrato multimissão ressalta nosso compromisso compartilhado com soluções espaciais inovadoras e acessíveis. Estamos na expectativa de alavancar nossas instalações e experiência para continuar apoiando o sucesso da missão da D-Orbit, agora e no futuro."

Com esta parceria expandida, a Impulso.Space reafirma seu papel como líder em prover serviços e soluções de lançamento para participantes emergentes e estabelecidos na indústria espacial.

Sobre a Impulso.Space

A Impulso.Space é líder em prestar serviços de lançamento integrados de ponta a ponta. Desde sua instalação avançada na Flórida, a Impulso.Space oferece soluções prontas para uso adaptadas às necessidades de uma base mundial de clientes, que proporciona acesso contínuo ao espaço. Com um compromisso com a excelência e inovação, a Impulso.Space permite que seus clientes abram novos caminhos no cenário em evolução da exploração espacial.

Para mais informações, entre em contato com:

Ascanio Montemaggi, Chefe de Comunicação, Impulso.Space USA Corporation

E-mail: ascanio@impulso.space