ABIMAQ oferece curso sobre retenções na fonte para profissionais do setor

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) anuncia o curso Retenções na Fonte: Práticas e Obrigações para Empresas Fabricantes de Máquinas e Equipamentos.

Com o objetivo de capacitar profissionais na gestão de retenções fiscais, como IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS e INSS, o curso será realizado online, via plataforma ZOOM no dia 25 de novembro (segunda-feira), e contará com material de apoio e certificado de participação digital.

Ministrado pelo contador especialista em Impostos Indiretos, Leonardo Sabadim Ribeiro, o curso, destinado a profissionais envolvidos nas rotinas fiscais de retenções na fonte que buscam aprimorar seus conhecimentos sobre as obrigações e a correta aplicação da legislação tributária, evitando passivos e penalidades, trará o seguinte conteúdo programático:

- Introdução às retenções na Fonte;

- Impostos e contribuições retidos na Fonte;

- Obrigações acessórias;

- Cálculo e aplicação das retenções;

- Revisão de documentos fiscais;

- Penalidades e fiscalização.



Serviço - Curso: Retenções na Fonte: Práticas e Obrigações para Empresas Fabricantes de Máquinas e Equipamentos:

Data: 25 de novembro (segunda-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 6h

Local: on-line, via plataforma zoom

Valor: R$ 220,00 (associados ABIMAQ); R$ 330,00 (não associados). Valores incluem material de apoio e certificação digital.