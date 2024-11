Wonder Park Foz inaugura nova atração "Lumina"

O parque temático Wonder Park, localizado na cidade de Foz do Iguaçu (PR), inaugurou uma nova atração em outubro. O complexo Lumina é uma experiência de trilhas na floresta, com espetáculos de luzes e tecnologias interativas e, junto à Space Station - também lançada recentemente -, recebeu investimentos de cerca de R$ 75 milhões.

Segundo informações divulgadas pela empresa, o Lumina Park é uma atração inédita em todo o Brasil. De acordo com o Wonder Park, a experiência propõe uma trilha noturna na floresta encantada do parque temático e tem como objetivo oferecer uma “mistura de emoção e tecnologia para toda a família”.

Em 2023, o Wonder Park registrou um aumento de 216% no número de visitantes, conforme dados compartilhados pelo site Panrotas. De acordo com o portal, cada visitante recebe um colar equipado com um cristal contendo uma série de sensores. À medida que o turista percorre a trilha, pode acionar o cristal, que emite cores e sons em sincronia com os movimentos de cada pessoa.

Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel e vice-presidente do grupo Visit Iguassu, destaca que “os atrativos lúdicos e tecnológicos são tão populares entre turistas porque remetem à infância e trazem uma emoção para quem vê o show tecnológico do local”.

Mendes destaca que o Lumina, nova atração do Wonder Park Foz, está instalado no complexo Dream Land: “São 800 metros de caminhada dentro da mata atlântica próximo ao Parque Nacional do Iguaçu”, ressalta.

O sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel destaca os principais atrativos do complexo Lumina, do parque temático Wonder Park:

Túneis de luzes - “Essa é uma das atrações que mais chamam a atenção, onde você caminha por túneis cheios de luzes coloridas e efeitos visuais. Dá uma sensação de imersão total e o cenário permite tirar fotos instagramáveis”, afirma.

- “Essa é uma das atrações que mais chamam a atenção, onde você caminha por túneis cheios de luzes coloridas e efeitos visuais. Dá uma sensação de imersão total e o cenário permite tirar fotos instagramáveis”, afirma. Jardins iluminados - “Esses jardins são inspirados em paisagens naturais. Árvores e plantas ganham vida com luzes que transformam o ambiente num mundo de fantasia”, descreve.

- “Esses jardins são inspirados em paisagens naturais. Árvores e plantas ganham vida com luzes que transformam o ambiente num mundo de fantasia”, descreve. Esculturas de luz - “Espalhadas por todo o parque, essas esculturas parecem obras de arte iluminadas. Com formas e iluminações dinâmicas, elas criam um efeito visual”, conta Mendes.

Segundo ele, a expectativa da rede hoteleira de Foz do Iguaçu com os novos atrativos lançados pelo Wonder Park é positiva. “Todo setor hoteleiro está animado, pois sempre que um novo atrativo abre sabemos que os turistas precisam ficar mais tempo na cidade e, com isso, conseguimos aumentar a taxa de permanência em Foz”, explica.

O vice-presidente do Visit Iguassu ressalta que o desenvolvimento de atrações como essa fomentam o turismo receptivo de Foz do Iguaçu. “O turismo receptivo ganha força, visto que o setor de transporte para deslocamento e a venda de ingresso fortalece este setor, que precisa sempre de novos produtos para aumentar seu leque de vendas”, completa Mendes.

Para mais informações sobre o parque, basta acessar: https://www.hoteldelreyfoz.com.br/blog/descubra-o-lumina-park-nova-atracao/