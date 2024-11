Clareamento dental com PAP reduz a sensibilidade e irritação

O clareamento dental é um procedimento estético popular que, no entanto, gera preocupações devido à sensibilidade que causa em muitos pacientes. O ácido ftalimido-peroxi-caproico (PAP) promete resultados eficazes com menor incidência de sensibilidade, se diferenciando das demais opções disponíveis, especialmente na abordagem de clareamento dental caseiro.

O PAP é um agente clareador que age na remoção das manchas dos dentes sem comprometer a estrutura do esmalte. Diferente do peróxido de hidrogênio, ele não libera radicais livres durante a ação do clareamento dental.

O PAP age por meio de um processo de oxidação mais controlado, em que o composto clareador reage apenas com as moléculas que causam manchas nos dentes, sem interagir de forma agressiva com o esmalte. Estudos e análises científicas mostram que o PAP é tão eficiente no clareamento dental quanto outras substâncias, mas com o benefício de não irritar as terminações nervosas dos dentes.

Outro ponto importante para a popularização do PAP é a sua segurança para o uso caseiro. Por não liberar radicais livres e causar menos irritação, ele tem sido incorporado em kits de clareamento dental caseiro como as fitas clareadoras da oiwhite, que são recomendadas por dentistas como uma opção de clareamento dental caseiro. “As fitas de clareamento dental oiwhite são elaboradas com uma fórmula que inclui PAP, agente clareador menos agressivo do que o peróxido de hidrogênio. A fórmula é enriquecida com hidroxiapatita, um ingrediente que auxilia na remineralização do esmalte, reduz a sensibilidade dentária e potencializa o efeito de clareamento quando combinado com PAP”, diz a Dra. Gabrielle Toledo, (CRO-SP 114673).

O clareamento dental com PAP é uma tecnologia que, segundo estudos, oferece resultados similares ao clareamento com peróxido mas com menor agressão ao esmalte dos dentes. Com a crescente demanda por métodos de clareamento em casa, o PAP promete resultados com menor sensibilidade.

Website: https://oiwhite.com.br/