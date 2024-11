Evento celebra 10 anos de We.Flow e atuação sustentável

A We.Flow, empresa especializada em consultoria ESG (Ambiental, Social e Governança), celebrou na última quinta-feira (7/11) uma década de atuação marcada por iniciativas voltadas ao impacto positivo e sustentabilidade. Com sede em Curitiba e presença internacional, foi criada com o propósito de transformar empresas e líderes, capacitando-os a gerar impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.

O evento de comemoração dos 10 anos ocorreu na Galeria Panaceia, em Curitiba. Durante a celebração, parte do time compartilhou suas visões sobre a trajetória da empresa. Flávia Feliz, sócia da We.Flow, abordou sobre a responsabilidade coletiva. “Temos testemunhado cada vez mais desafios ambientais e sociais no Brasil hoje, por isso acredito que há um grande chamado para que a gente tome consciência do nosso papel na transformação. Tanto o papel individual de cada um quanto o coletivo".

Paulo Cruz Filho, também sócio, destacou a filosofia da We.Flow de transformação regenerativa sustentada pela diversidade. “Queremos mostrar que é possível, mesmo que nem sempre seja fácil. Isso se torna realidade graças à diversidade e à essência de nosso time. Nossa visão de regeneração é exatamente essa: extrair de dentro para fora essa autenticidade". Marina Sperafico, diretora de Relações Humanas, citou exemplos práticos do que a empresa tem feito em relação à diversidade e inclusão, como processos seletivos afirmativos, letramento em D&I e encontros de manutenção antirracista.

A sustentabilidade é uma das principais frentes de atuação da empresa. Ao longo dos anos, ela expandiu seu portfólio de serviços para também incluir consultorias em avaliação de impacto, diversidade e inclusão, treinamentos e desenvolvimento de liderança, além de oferecer uma abordagem baseada em escalas de maturidade de impacto.

As sócias Alessandra Schmidt, Liza Valença Ramos e Roberta Domingues, que residem na Europa, participaram com discursos em vídeo durante o evento. Também foi apresentado o rebranding da marca, com uma nova logo inspirada na Vitória-Régia, símbolo que reforça as raízes brasileiras e a biodiversidade.

ESG

Nos últimos anos, a adesão às práticas ESG tem se tornado cada vez mais essencial para empresas no Brasil e ao redor do mundo. Essa abordagem leva em conta não apenas o lucro, mas também o impacto das operações nas esferas ambiental, social e de governança.

No Brasil, o conceito de ESG ganhou força especialmente após a implementação de normas e certificações que incentivam práticas responsáveis e transparentes. Com a pressão crescente de investidores e consumidores por empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável, consultorias como a We.Flow buscam auxiliar organizações para atingir um padrão elevado de impacto positivo.

Website: https://weflow.global/en/home/