CONFERÊNCIA CONNECTIONS – A Guidewire (NYSE: GWRE) demonstrará seu comprometimento em melhorar a seleção e precificação de riscos, gestão de indenizações e eficiência de sinistros em seguros de propriedade e acidentes em sua conferência anual de clientes, a Connections. O evento revelará recursos futuros de subscrição e aplicação de sinistros aprimorados por IA, apresentará o Claims Intel*, um produto Intel da Guidewire Industry, e anunciará o Las Leñas, o lançamento mais recente da Guidewire. As principais sessões da Connections serão transmitidas em tempo real e estarão disponíveis sob demanda. Para assistiràtransmissão ao vivo, acesse o site da Connections.

A visão da Guidewire para aplicativos de seguros orientados por IA marcará uma nova era de produtividade de seguros ao tornar dados não estruturados mais acionáveis, auxiliando subscritores e reguladores de sinistros na tomada de decisões e automatizando tarefas de rotina, e permitindo que as equipes trabalhem de maneiras mais criativas e não lineares. Ao priorizar tarefas de forma inteligente, esses aplicativos ajudarão a orientar os profissionais de seguros a concentrar sua atenção em fazer o trabalho onde ele é mais necessário.

A palestra apresentará destaques do roteiro, incluindo:

Serviço de aplicativo de IA : um serviço de nuvem que impulsiona a IA em todos os aplicativos, facilitando os melhores modelos de LLM e garantindo privacidade de dados, segurança e conformidade com os padrões de Propriedade e Responsabilidade Civil (P/C).

: um serviço de nuvem que impulsiona a IA em todos os aplicativos, facilitando os melhores modelos de LLM e garantindo privacidade de dados, segurança e conformidade com os padrões de Propriedade e Responsabilidade Civil (P/C). Subscrição com IA generativa : um assistente que agiliza os envios comerciais, reduzindo o tempo de resposta das cotações, melhorando a seleção de riscos e aumentando a precisão dos preços.

: um assistente que agiliza os envios comerciais, reduzindo o tempo de resposta das cotações, melhorando a seleção de riscos e aumentando a precisão dos preços. Atendimento de sinistros com IA generativa : uma experiência de regulador orientada por IA que automatiza a ingestão de documentos e resume as notas de sinistros, melhorando a eficiência, a satisfação do cliente e os tempos de ciclo de sinistros.

: uma experiência de regulador orientada por IA que automatiza a ingestão de documentos e resume as notas de sinistros, melhorando a eficiência, a satisfação do cliente e os tempos de ciclo de sinistros. Produtividade do desenvolvedor com IA generativa: integração de IA nativa que aumenta a eficiência do desenvolvimento, auxiliando na tradução de código, design de integração e muito mais.

“Os aplicativos com tecnologia de IA da Guidewire ajudarão as seguradoras a melhorar a seleção e a precificação de riscos, otimizar o gerenciamento de indenizações e aumentar a eficiência dos sinistros ao automatizar tarefas, fornecer insights de dados mais profundos e otimizar os fluxos de trabalho em todo o ciclo de vida do seguro”, disse Mike Rosenbaum, CEO da Guidewire.

O Guidewire Claims Intel é o primeiro de uma série de produtos inovadores da Guidewire Industry Intel, projetados para otimizar as operações principais. Cinco novas pontuações de inteligência preditiva compõem o Claims Intel e são as primeiras de uma série planejada para fornecer insights importantes durante todo o ciclo de vida dos sinistros. As pontuações para Perda por Lesão, Probabilidade de Pagamento, Gravidade da Lesão, Probabilidade do Advogado e Suscetibilidade ao Litígio vêm totalmente prontas para uso direto da caixa para sinistros de automóveis pessoais, pré-integradas aos fluxos de trabalho principais para impacto máximo.

“A Guidewire Industry Intel transforma a maneira como as seguradoras preveem e respondem a desafios complexos em seguros de propriedade e acidentes”, disse Leo Tenenblat, vice-presidente sênior e gerente geral da Guidewire. “Ao aproveitar dados de sinistros e exposição que abrangem mais de US$ 200 bilhões em prêmios globais, capacitamos as seguradoras a fazer previsões mais rápidas e precisas, aprimorando sua capacidade de navegar pelos riscos e aproveitar oportunidades em um cenário cada vez mais imprevisível.”

O Las Leñas inclui vários recursos adicionais, incluindo:

Novas ferramentas de pontuação de risco para subscritores e atuários : o lançamento inclui duas novas pontuações de risco do HazardHub disponíveis para os EUA — pontuações de risco de inundação e pontuações pré-registradas de incêndios florestais e supressão de incêndios — para avaliar melhor os riscos e informar as decisões de subscrição.

: o lançamento inclui duas novas pontuações de risco do HazardHub disponíveis para os EUA — pontuações de risco de inundação e pontuações pré-registradas de incêndios florestais e supressão de incêndios — para avaliar melhor os riscos e informar as decisões de subscrição. Monitoramento de desempenho de aplicativos : geralmente disponível, esta solução fornece aos clientes visibilidade do desempenho do aplicativo, permitindo que eles detectem e respondam rapidamente às alterações do sistema.

: geralmente disponível, esta solução fornece aos clientes visibilidade do desempenho do aplicativo, permitindo que eles detectem e respondam rapidamente às alterações do sistema. Solução de produtos comerciais do U.S. Bureau : geralmente disponível para gerentes de produtos, esta ferramenta simplifica os lançamentos de produtos de linhas comerciais em conformidade, reduzindo a complexidade e o tempo de colocação no mercado.

: geralmente disponível para gerentes de produtos, esta ferramenta simplifica os lançamentos de produtos de linhas comerciais em conformidade, reduzindo a complexidade e o tempo de colocação no mercado. Serviço de fluxo de trabalho do piloto automático para PolicyCenter: disponível para clientes Early Adopter, este serviço simplifica o ciclo de vida da apólice, aumentando a eficiência e melhorando a experiência do cliente.

As últimas inovações da Guidewire e a plataforma moderna e comprovada desenvolvida para seguros de P/C continuam cumprindo sua promessa de transformar o setor, impulsionando a eficiência operacional, aumentando a agilidade e capacitando os usuários com insights acionáveis.

“Nosso lançamento Las Leñas representa um salto significativo para o setor de seguros. Não estamos apenas otimizando o gerenciamento de sinistros, mas também equipando subscritores, atuários e gerentes de produtos com as ferramentas de que precisam para tomar decisões mais informadas, mais rapidamente”, disse Michael Howe, diretor de produtos da Guidewire. “Na Guidewire, estamos comprometidos em ajudar nossos clientes a se manteremàfrente da curva, fornecendo soluções de tecnologia de ponta que os permitam prosperar em um mercado em evolução.”

Para obter informações mais detalhadas, leia o blog sobre o Guidewire Industry Intel.

Connections, a conferência de clientes da Guidewire, acontecerá de 17 a 20 de novembro de 2024 no Gaylord Opryland Resort & Convention Center em Nashville, Tennessee.

O lançamento do Las Leñas estará disponível em 6 de dezembro de 2024. Alguns recursos podem não estar disponíveis em todas as regiões.

*Claims Intel estará disponível em dezembro durante o ciclo de lançamento do Las Leñas.

Sobre a Guidewire

A Guidewire é a plataforma em que as seguradoras de P/C confiam para se envolver, inovar e crescer de forma eficiente. Mais de 570 seguradoras em 42 países, desde novos empreendimentos até os maiores e mais complexos do mundo, confiam nos produtos da Guidewire. Com sistemas principais que aproveitam dados e análises, inteligência digital e artificial, a Guidewire define a excelência da plataforma em nuvem para seguradoras de P/C.

Temos orgulho do nosso histórico de implementação incomparável, com mais de 1.700 projetos bem-sucedidos apoiados pela maior equipe de P/D e ecossistema de parceiros de SI do setor. Nosso marketplace representa a maior comunidade de parceiros de soluções de P/C, onde os clientes podem acessar centenas de aplicativos para acelerar a integração, a localização e a inovação.

Para obter mais informações, acesse www.guidewire.com e siga-nos no X (antigo Twitter) e no LinkedIn.

NOTA: para obter informações sobre as marcas registradas da Guidewire, acesse https://www.guidewire.com/legal-notices.

Texto de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” de acordo com o significado das cláusulas de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995 dos EUA, incluindo, entre outras, declarações sobre a disponibilidade geral de recursos, programas, serviços e ferramentas relacionados a Las Leñas mencionados neste comunicadoàimprensa (incluindo, entre outros, Guidewire Industry Intel, Claims Intel e HazardHub). Essas declarações prospectivas são feitas na data em que foram emitidas pela primeira vez e foram baseadas em expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais, bem como nas crenças e suposições da gerência. Palavras como “expectar”, “antecipar”, “deveria”, “acreditar”, “esperar”, “visar”, “projetar”, “objetivos”, “estimar”, “potencial”, “prever”, “pode”, “irá”, “poderia”, “pretender”, variações desses termos ou o negativo desses termos e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar essas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais envolvem fatores ou circunstâncias que estão além do controle da Guidewire. Os resultados reais da Guidewire podem diferir substancialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospectivas devido a vários fatores, incluindo, entre outros, os riscos detalhados nos Formulários 10-K e 10-Q mais recentes da Guidewire arquivados na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA, bem como em outros documentos que podem ser arquivados pela Guidewire periodicamente na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio. Em particular, os fatores a seguir, entre outros, podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas: os resultados operacionais trimestrais e anuais podem flutuar mais do que o esperado; variações sazonais e outras variações relacionadas aos contratos com nossos clientes e ao reconhecimento de receitas relacionadas podem causar flutuações significativas em nossos resultados operacionais, na Receita Recorrente Anual (“ARR”) e nos fluxos de caixa; nossa dependência de vendas e renovações de um número relativamente pequeno de grandes clientes para uma parte substancial de nossa receita e ARR; nossos compromissos de preços de longo prazo em nossos contratos com clientes com base em informações disponíveis e estimativas sobre nossos custos futuros que podem mudar; nossa capacidade de gerenciar com sucesso nosso modelo de negócios, incluindo a aceitação pelo mercado de nossos serviços e produtos baseados em nuvem e os custos relacionados a operações em nuvem, segurança cibernética, desenvolvimento de produtos e serviços; o momento, o sucesso e o número de contratos de serviços profissionais e as taxas de faturamento e utilização de nossos funcionários e contratados de serviços profissionais; o impacto de eventos globais (incluindo, sem limitação, conflitos globais em andamento, inflação, altas taxas de juros, volatilidade econômica, falências bancárias e instabilidade financeira associada e problemas na cadeia de suprimentos) em nossos funcionários, em nossos negócios e nos negócios de nossos clientes, integradores de sistemas (”SI ”) parceiros e fornecedores; violações de segurança de dados de nossos serviços e produtos baseados em nuvem ou acesso não autorizado aos dados de nossos funcionários ou clientes; nosso ambiente competitivo e mudanças nele; problemas no desenvolvimento e uso de inteligência artificial e aprendizagem de máquina combinados com um ambiente regulatório incerto; o uso de IA por nossa força de trabalho pode apresentar riscos para nossos negócios; erros ou falhas em nossos produtos ou serviços, bem como interrupções de serviço ou falha de provedores de serviços terceirizados dos quais dependemos; nossa receita de serviços produz margens brutas menores do que nossa receita de licença, assinatura e suporte; nossos ciclos de desenvolvimento e vendas de produtos são longos e podem ser afetados por fatores fora de nosso controle; o impacto de novos regulamentos e leis (incluindo, sem limitação, segurança, privacidade, inteligência artificial e aprendizado de máquina, regulamentos e leis fiscais e padrões contábeis); afirmações de terceiros de que violamos seus direitos de propriedade intelectual; condições econômicas globais enfraquecidas podem afetar negativamente o setor de seguros de P/C, incluindo a taxa de gastos com tecnologia da informação; nossa capacidade de vender nossos serviços e produtos depende muito da qualidade de nossos serviços profissionais e parceiros de SI; o risco de perder funcionários importantes; os desafios das operações internacionais, incluindo mudanças nas taxas de câmbio; e outros riscos e incertezas. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. As declarações prospectivas incluídas neste comunicadoàimprensa representam as opiniões da Guidewire na data deste comunicadoàimprensa. A Guidewire prevê que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que suas opiniões mudem. A Guidewire não assume nenhuma intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas representativas das opiniões da Guidewire em qualquer data subsequenteàdata deste comunicadoàimprensa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

