Fortaleza recebe 1° edição do evento internacional ECON

Pela primeira vez em Fortaleza (CE) o ECON - Encontro de Negócios das Américas atraiu empresários cearenses na busca de uma aproximação com o mercado americano. O evento foi aberto pelo advogado Vinícius Bicalho, especializado em Imigração, com o tema “Como Imigrar Legalmente para os EUA”. Em seguida, foi a vez da contadora Mayra Chagas, com o painel “Contabilidade Americana: O Segredo dos Empreendedores de Sucesso nos EUA”. A gestora de estratégia Bia Vogel trouxe o tema “Como Abrir ou Expandir Sua Empresa nos EUA”. O tema “Validação de Diploma, Construção de Carreira e Networking nos EUA” foi conduzido pela CEO da Valida USA e CVO da Alcance USA, especialista licenciada na Flórida, Daniela Lopez.

Realizado nas cidades de Natal, João Pessoa, Recife e Fortaleza o ECON se consolida como um dos eventos mais importantes no fomento de negócios, criando pontes entre empresários brasileiros que buscam uma abertura para expandir seus produtos ou serviços no mercado americano.

Como a Flórida é a principal porta de entrada para empresas brasileiras interessadas no mercado norte-americano, enquanto o Brasil tem sido consistentemente classificado como o principal parceiro comercial da Flórida em todo o mundo, o CEO do ECON, Gláucio Uchoa, foi o responsável pela apresentação do Missão Flórida, evento que pretende fazer uma imersão empresarial em Orlando, com a presença de mais de 100 empresários brasileiros.

No total, foram apresentados seis painéis, sempre voltados para o relacionamento entre brasileiros que buscam expandir seus negócios ou pretendem morar ou validar suas profissões nos Estados Unidos.

Além da participação de empresários cearenses o ECON contou com representantes de diversas entidades, como o gerente de Governo do Banco do Nordeste, Bruno Novaes, o presidente do Ilece - Instituto de Lideranças Empresariais do Ceará, Roberto Araújo, a presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH CE, Ivana Bezerra Rangel, do representante da Fecomércio CE, José Everton Fernandes, da presidente do Emcetur - Centro de Turismo do Ceará, Luciana Maria Uchôa Barbosa e da secretária executiva da Secretaria de Turismo de Fortaleza, Paola Braga.

Website: http://www.econmissaoflorida.com