A HQ Daruma - Perseverança será lançada em 18 de novembro

Daruma - Perseverança (Ed. Pitaya, 224 páginas) é a mais nova história em quadrinhos do designer e ilustrador amarelo-brasileiro Monge Han, que narra a vida de Yumi Gushiken, personagem de 24 anos, torcedora do Corinthians, moradora de São Paulo, e que desde que conheceu o símbolo do Daruma (boneco japonês que simboliza perseverança, sorte e a realização de desejos) na infância, sempre fez o mesmo pedido.

A jovem, que é agora responsável pelos irmãos mais novos Kenji e Sayuri, após a morte precoce dos seus pais, trabalha em um mercadinho e passa por situações complexas no dia a dia como o preconceito, a fetichização e a luta pela sobrevivência que é tão comum entre todos brasileiros.

“Minha mãe é sul-coreana e eu nasci em Manaus. Senti na pele a discriminação contra pessoas amarelas, principalmente na infância. Costumo desenvolver esse tema nos meus trabalhos para ajudar a conscientizar as pessoas e também representar amarelos-brasileiros que se veem tão pouco na mídia tradicional”, revela.

O título traz ainda a palavra Perseverança, já que Yumi passa por uma tragédia e recorre a uma última vez ao Daruma, descobrindo uma conexão, que vai levá-la para um mundo com outras realidades. “A vida do brasileiro, sendo amarelo ou não, é cheia de altos e baixos, de desafios, e é isso que a personagem principal passa. Ela precisa persistir por sua família mesmo diante de tantos obstáculos e preconceitos, pois sabe que não pode alterar o passado, mas pode conseguir melhorar o seu futuro e dos seus irmãos”, discorre Monge Han.

A história em quadrinhos Daruma - Perseverança tem lançamento marcado para 18 de novembro nos canais digitais https://www.amazon.com.br/Daruma-Perseveran%C3%A7a-Marcador-Monge-Han/dp/6583175010 e https://www.instagram.com/mongehan/

Sobre Monge Han

É artista e ilustrador amarelo-brasileiro, criador de histórias em quadrinhos, ilustrações, capas de livro, tirinhas e autor das obras Vozes Amarelas (Ed. HarperCollins) e Daruma: Perseverança (Ed. Pitaya). Formado em design gráfico pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), estudou Belas Artes - Artes Impressas na Royal Academy of Art, na Holanda. Monge Han vem expondo seu trabalho em eventos, como a Comic Con Experience Brasil (CCXP), da qual já participou de quatro edições como artista. Também já trabalhou com marcas, como Universal Music (ilustrando o quadrinho oficial da música Modo Turbo, de Anitta, Pabllo Vittar e Luisa Sonza), Cartoon Network, São Paulo FC (ilustrações comemorativas para os dez anos do mundial do clube), entre outros.

