O Laboratório de Raios-x da Rigaku Corporation, uma empresa do Rigaku Holdings Group e parceira global de soluções para análise de raios-x (sede: Akishima, Tóquio; presidente e CEO: Jun Kawakami; “Rigaku”), desenvolveu o método de dispersão total de raios-x e modelagem RMC (“TXS-RMC”). O TXS-RMC é uma tecnologia poderosa que esclarece a estrutura 3D em escala atômica do carbono amorfo1.

The structural model of amorphous carbon (left), estimated by TXS-RMC using SmartLab (right) (Graphic: Business Wire)

O TXS-RMC permite uma compreensão mais aprofundada não somente de materiais amorfos, mas também de materiais cristalinos. Além disso, espera-se que isso aumente a eficiência de dispositivos de bateria e acelere o desenvolvimento de materiais funcionais avançados para a transmissão de gases, fluidos e eletricidade.

1: “Amorfo” é definido como um material que possui um arranjo irregular de átomos ou moléculas, em vez de um arranjo regular, como um cristal.

Anteriormente, somente era possível tratar qualitativamente ou prever/estimar a estrutura atômica de materiais amorfos por meio da dinâmica molecular (MD). O uso da tecnologia de visualização estrutural 3D do TXS-RMC permite a obtenção de informações precisas. As aplicações esperadas incluem o avanço da compreensão das propriedades físicas e a previsão de características relacionadas às estruturas em escala atômica.

O TXS-RMC é uma tecnologia que atendeàcrescente demanda pelo desenvolvimento de materiais funcionais avançados, permitindo a determinação de se um material apresenta a estrutura, propriedades ou características pretendidas. Outro avanço do TXS-RMC é a ampliação da diversidade de materiais aos quais a análise de raios-x da estrutura em escala atômica pode ser aplicada, abrangendo não apenas cristais, mas também materiais amorfos.

Um artigo sobre o TXS-RMC foi publicado na edição de 25 de outubro de 2024 da Scientific Reports:

“Local structure of Amorphous carbon investigated by X-ray total scattering and RMC modeling” (Estrutura local do carbono amorfo investigada por dispersão total de raios-x e modelagem RMC)

https://www.nature.com/articles/s41598-024-76796-x

Sobre o Laboratório de Raios-x da Rigaku

Fundado em 1992, o Laboratório de Raios-x da Rigaku é o único laboratório privado no Japão dedicadoàpesquisa de raios-x. Cerca de 70 especialistas em tecnologia de raios-x realizam pesquisas no laboratório de raios-x, trabalhando não apenas em aplicações de produtos, mas também no progresso geral da ciência e tecnologia para a humanidade.

Sobre o Grupo Rigaku

Desde a sua fundação em 1951, a equipe de profissionais de engenharia do grupo Rigaku tem se dedicado a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, principalmente em seus principais campos de raios X e análise térmica. Com presença no mercado em mais de 90 países e cerca de 2 mil funcionários em nove operações globais, a Rigaku é uma parceira de soluções na indústria e em institutos de análise de pesquisa. Seu índice de vendas no exterior atingiu cerca de 70%, enquanto manteve uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Juntamente com seus clientes, a Rigaku continua se desenvolvendo e crescendo. À medida que as aplicações se expandem de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia, ciências da vida para outros campos de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações “Para melhorar nosso mundo alimentando novas perspectivas”.

Para mais informações, acesse rigaku-holdings.com.

