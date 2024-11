A Andersen Global continua desenvolvendo sua plataforma multidisciplinar na África do Sul por meio de um acordo de colaboração com a Merchantec Capital, uma empresa de fusões e aquisições e de banco de investimentos com sede em Joanesburgo.

Operando há mais de duas décadas, a Merchantec Capital oferece uma gama diversificada de serviços, incluindo consultoria em fusões e aquisições, avaliações, serviços de captação de capital de dívida e ações, governança corporativa, serviços de patrocínio de dívida e ações da JSE, pesquisa e gestão de patrimônio. A empresa trabalha com empresas públicas, grandes corporações, empresas privadas, equipes de gerenciamento e empresas de private equity fornecendo soluções estratégicas que atendem às necessidades de negócios locais e internacionais.

“Fornecer soluções objetivas e completas para os clientes tem sido o principal objetivo e a força motriz por trás do nosso crescimento até o momento”, compartilhou o diretor executivo Marcel Gonçalves. “Essa colaboração com a Andersen Global nos permite continuar atendendo os clientes de forma objetiva e expande nosso alcance para ajudar os clientes com transações internacionais e estratégias de crescimento global.”

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, disse: “A profunda experiência e a abordagem estratégica da Merchantec Capital para atender aos clientes se alinham com o compromisso de nossa organização de oferecer o melhor serviço do setor no mundo todo. Sua equipe também traz uma grande experiência em regulamentações locais e internacionais, o que faz dela uma grande inclusãoàmedida que continuamos ampliando nossas capacidades na África”.

Andersen Global é uma associação internacional de empresas membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais da área tributária, jurídica e de avaliação do mundo todo. Fundada em 2013 pela empresa membro Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global agora conta com mais de 17 mil profissionais ao redor do globo e presença em mais de 475 localidades por meio de suas empresas membro e firmas colaboradoras.

