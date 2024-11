A GoFundMe está lançando o GoFundMe Profiles, uma nova ferramenta criada para capacitar as pessoas do mundo inteiro a defender as causas e organizações sem fins lucrativos que elas apoiam. Essa nova ferramenta serve como um espaço personalizável para que as pessoas expressem seus valores, exibam uma imagem do impacto que tiveram por meio do compartilhamento e da arrecadação de fundos e inspirem outras pessoas a ajudar. Little Miss Flint, Patriotic Kenny, Good News Movement e outros conhecidos influencers com mais de 10 milhões de seguidores lançaram hoje seus próprios perfis na GoFundMe, conclamando seus seguidores a se juntarem a eles para ajudar pessoas e causas com as quais se importam.

“Atualmente, não existe um espaço digital onde as pessoas possam mostrar seu altruísmo e convidar outras pessoas a participar”, disse o CEO da GoFundMe, Tim Cadogan. “O GoFundMe Profiles preenche essa lacuna, oferecendo uma nova maneira simples, mas poderosa, de as pessoas compartilharem as causas com as quais se preocupam e apoiarem as campanhas mais importantes para elas. Ao expressar sua identidade de doação on-line por meio do GoFundMe Profiles, eles facilitam a conexão, o apoio e a contribuição das pessoas em suas redes para causas significativas.”

De acordo com o recente relatório Social State of Giving, da GoFundMe, metade da Geração Z compartilha causas ou campanhas pelo menos uma vez por semana, seguida pela Geração Y e pela Geração X, que compartilham mensalmente. Com o Profiles – que inclui o nome, a biografia e a foto de cada usuário, as causas que apoia e, o que é fundamental, um rastreador em tempo real do seu impacto por meio do compartilhamento e da arrecadação de fundos –, as pessoas agora poderão demonstrar seu apoio por meio de mais do que apenas uma doação. Esse recurso capacita os usuários a aumentarem a conscientização por meio do compartilhamento, permitindo que eles promovam mudanças significativas ao envolver as pessoas em suas redes, mesmo que não possam doar diretamente.

A pesquisa Social State of Giving também descobriu que o principal motivador para o compartilhamento de causas on-line é o desejo das pessoas de fazer parte de uma solução maior. O Profiles permite que todo mundo contribua para mudanças significativas, transformando o apoio em uma experiência atraente e personalizada. Com novas ferramentas, como melhores recursos de compartilhamento nas plataformas Meta, a GoFundMe está facilitando mais do que nunca que as pessoas doem, compartilhem e ampliem seu impacto. Para mais informações, acesse gofundme.com.

Sobre a GoFundMe

A GoFundMe é uma plataforma de arrecadação de fundos impulsionada pela comunidade e dedicada a ajudar as pessoas a se ajudarem entre elas. Fundada em 2010, a GoFundMe combina narração de histórias e arrecadação de fundos para facilitar o pedido de ajuda, a conexão com simpatizantes e o alcance de seus objetivos. A GoFundMe capacita as pessoas a fazerem uma diferença significativa para as causas e comunidades que mais importam para elas. Juntamente com seu software de captação de recursos para organizações sem fins lucrativos, o Classy from GoFundMe, a GoFundMe possibilitou mais de US$ 30 bilhões em ajuda desde 2010 para comunidades no mundo todo.

