A Xsolla, uma empresa internacional de comércio de videogames, anuncia com orgulho o lançamento da edição de outono de 2024 do "The Xsolla Report: The State of Play". Este relatório detalhado fornece informações, tendências e oportunidades cruciais que moldam o cenário dos jogos, ao capacitar os profissionais do setor a se adaptar e prosperar no mercado em rápida evolução de hoje.

A edição de outono de 2024 visa jogos eletrônicos para dispositivos móveis, criados para gerar US$ 98,7 bilhões em receita a nível mundial este ano, com a Ásia liderando o mercado com US$ 65 bilhões. O relatório também destaca a crescente importância das lojas virtuais, com 77% dos jogadores fazendo compras através destas lojas virtuais diretas ao cliente, com ênfaseàcrescente popularidade destes canais.

O relatório também destaca as mulheres nos jogos e a crescente igualdade nos mesmos, observando que 87% participam de jogos eletrônicos para dispositivos móveis semanalmente e 64% fazem compras no aplicativo. À medida que este grupo demográfico cresce, as empresas vêm respondendo ao desenvolver experiências de jogos mais inclusivas e envolventes.

"A edição de outono de 2024 do 'The Xsolla Report' oferece uma clara visão das tendências móveis, soluções de pagamento emergentes, impacto das mulheres nos jogos e as contínuas mudanças regulatórias que moldam o futuro", disse Berkley Egenes, Diretor de Marketing e Diretor de Crescimento na Xsolla. "Com este relatório, pretendemos dotar nossos parceiros com as percepções e estratégias de que precisam para aproveitar novas oportunidades e ter sucesso em um panorama em constante mudança."

Para mais informações e consultar a edição completa do outono de 2024 do "The Xsolla Report: The State of Play", acesse xsolla.pro/txr-autumn24

Contato de Mídia

Derrick Stembridge

Diretor Global de Relações Públicas na Xsolla

d.stembridge@xsolla.com