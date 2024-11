Pearson faz parceria com Lupa em newsletter sobre IA

A Pearson, empresa mundial de aprendizagem ao longo da vida, fez uma parceria com a Lupa para a produção da newsletter de educação, Intervalo, marcando a volta da edição depois de um hiato de mais de um ano. No conteúdo quinzenal, os leitores podem se inteirar, entre outubro e novembro, e avançar em debates sobre o uso de inteligência artificial na educação. Para assinar a newsletter de forma gratuita, basta clicar aqui.

A ideia é fornecer aos educadores e formadores de opinião os insumos necessários para que conversas sobre problemas, possíveis vantagens e uso ético da IA na educação sejam disseminadas de forma positiva. Exemplo disso são os três conteúdos já divulgados pela newsletter.

O primeiro abordou o panorama atual da regulação de IA no Brasil e suas implicações específicas no campo da educação. Nessa edição, foi informado que o texto da PL 2.338/2023 – sobre regulação de IA no Brasil –, que tramita na Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial (CTIA), está em discussão e pode sofrer alterações antes da votação final. Sendo aprovada, seguirá para o plenário do Senado e para a Câmara dos Deputados.

Esta edição da Intervalo trouxe a opinião de Seiji Isotani, presidente da Sociedade Internacional de Inteligência Artificial na Educação (IAEID Society), e Celina Bottino, diretora de projetos do Instituto Tecnologia e Sociedade, (ITS). Para Seiji, o Brasil precisa pensar mais em entender e trabalhar a IA para resolver problemas reais e, a partir dessas experiências, começar a regular. Bottino afirma que “antes de regular, precisamos saber qual caminho o Brasil deseja seguir”.

Também foi destacado que um dos riscos frequentemente apontados por especialistas sobre a IA na educação é a influência dos vieses sociais presentes na base de dados usada na tecnologia. Gi Santos, gestora de Inovação, LinkedIn Top Voice e especialista em IA e educação, também compartilhou sua opinião sobre o tema, dizendo que “há ainda questões de natureza ética, políticas de acesso e privacidade dos mais variados tipos e a participação efetiva de diferentes comunidades que precisam ser melhorados na proposta de regulação atual”.

Já a segunda edição focou em explicar o motivo de os educadores estarem divididos entre o receio e o entusiasmo com uso da IA, e falar sobre as aplicações que já estão em curso, fazendo a inteligência artificial transformar dinâmicas educativas, dentro e fora da sala de aula. Nela, a Lupa também trouxe a opinião de especialistas, como Yann Spinelli, pesquisador na área de IA e educação pela UNESA e professor de Biologia no Andrews, no Rio de Janeiro, e Tanci Simões, pesquisadora sobre IA Generativa para aprendizagem na UFPE.

Spinelli afirma que “Há um medo muito grande dos professores em aderir à inteligência artificial no mesmo momento em que seus alunos também estão descobrindo a IA”. Para Tanci, a maior inovação está na possibilidade de construir experiências de aprendizagem mais elaboradas.

“Nosso papel é promover uma reflexão responsável e comprometida com a experiência de ensino e de aprendizagem. O projeto com a Lupa é mais uma oportunidade de fomentar essa discussão e de compartilhar conhecimento. Acreditamos que a IA pode trazer um impacto positivo na vida das pessoas, desde que seja compreendida e aplicada a partir dos mesmos princípios orientadores de uma educação de qualidade”, afirmou Bruna Torres, diretora de Corporate Affairs da Pearson na América Latina.

Por fim, a terceira e mais recente edição da Intervalo abordou o questionamento: o uso ético da IA na educação é possível? Nela, a Lupa discorre sobre o fato de recursos e ferramentas de IA estarem cada vez mais presentes nas salas de aula. Dessa forma, por um lado, a tecnologia pode ser grande aliada para tal atividade, mas, por outro, pode facilitar e atrofiar etapas cognitivas importantes dos processos de leitura, escrita, criatividade e autoria.

A série especial também contará com uma edição da newsletter Lente, que traz a desconstrução de uma narrativa não verdadeira, com um conteúdo que pontua as técnicas usadas pelos desinformadores para manipular o debate em redes sociais e traz dicas sobre como identificar informações falsas neste ambiente. Para assinar a Lente, basta clicar aqui.

