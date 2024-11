DJs integram atrações em festas de 15 anos de alto padrão

Um evento realizado em Brasília (DF), no dia 11 de outubro, repercutiu nas redes sociais digitais e chamou a atenção para a chamada “festa de 15 anos”. A celebração de alto padrão, promovida pelos empresários Adail José Cabral e Geny Celi Alves Cabral para a filha Valentina Cabral, contou com a apresentação do cantor Gusttavo Lima e DJ Shark.

O carioca Rafael Gebara, que responde pelo nome artístico de DJ Shark - que também atua como produtor musical e publicitário -, destaca que uma das atrações presentes em muitas festas de 15 anos é o DJ performático.

Segundo ele, diferentemente de um DJ tradicional, um DJ performático faz uma apresentação mais animada, utilizando-se do microfone, construindo interações com o público com sua presença de palco. “Normalmente, esse DJ também tem suas próprias versões das músicas, seus remixes próprios, deixando seu set mais personalizado”.

DJ Shark trabalha com os estilos funk light, pop internacional e trap. O artista soma mais de vinte anos de carreira e já se apresentou em todo o Brasil e diversos países. Além disso, foi um dos primeiros DJ’s a usar a expressão “Open Format” no país, na qual mistura estilos como pop internacional e batidas funk, com um set autoral de remixes e mashups próprios.

O produtor musical conta que, no show de um DJ performático, também são utilizados efeitos especiais, entre outros recursos. “O objetivo é dar uma cara mais artística e especial para a apresentação, posicionando o DJ em uma atmosfera artística mais presente, o que também contribui para o seu posicionamento de marca”.

DJ Shark destaca que o mercado de eventos privados no Brasil está em expansão. Ele revela que, com base em sua experiência, é possível afirmar que esse é um mercado lucrativo para os fornecedores que sabem se posicionar. “Uma festa de 15 anos ou um casamento deve ser algo especial, já que será marcante. Logo, muitas pessoas estão dispostas a investir no ‘inesquecível’”.

Qual a importância da música para a festa de 15 anos?

Para DJ Shark, a atração de uma festa, seja ela privada ou aberta, é um dos itens mais importantes. “Se a música for ruim, tudo se perdeu. Por isso, um DJ deve saber se conectar com a debutante e com os noivos para animar, de verdade, uma celebração”.

O artista acredita que, cada vez mais, as pessoas estão tendo essa percepção de valor. Além disso, observa que o mercado de festas, para alguns perfis de pessoas, é movido por elementos como ostentação e glamour.

“Uma família que vai fazer uma festa privada de alto padrão tende a procurar os fornecedores de maior destaque. Trata-se de um mercado que se movimenta para realizar sonhos, ser reconhecido e lembrado para sempre nas vidas das pessoas”, explica.

Para DJ Shark, com a realização de diversas festas luxuosas que chamaram atenção nas redes sociais nos últimos meses, é possível prever que essa demanda tende a aumentar. “Até mesmo nos próximos anos, veremos esse mercado de festas privadas de luxo crescer já que, cada vez mais, as famílias investem em atrações e isso chama a atenção da mídia, o que se torna uma ‘bola de neve’ positiva para os profissionais da área”, explica.

Experiência no cenário musical do Brasil

Shark foi eleito DJ destaque do ano em 2016 e 2018 pela revista DJ Sound. Foi artista da Universal Music, onde lançou músicas e clipes com artistas como Tati Zaqui, Mc Kekel, Felipe Original, Mc Guimê, Mc Cabelinho, Mc Rebecca e Gabily, entre outros.

Em 2018, ficou em primeiro lugar do Brasil nas virais do Spotify com sua versão da canção "Bella Ciao". Por ter suas músicas nas mais pedidas do TVZ, em 2020 foi convidado a ser DJ residente do programa de televisão TVZ no Multishow, junto à apresentadora e cantora Lexa.

Atualmente, DJ Shark se dedica às festas privadas e formaturas de alto padrão. Foi DJ das festas da cantora Anitta, entre outros famosos.

