De 10 a 12 de dezembro, São Paulo sediará o 6º Seminário Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade. O encontro reunirá especialistas, gestores públicos, acadêmicos e profissionais do setor para discutir as principais tendências, desafios e inovações sustentáveis, com foco em saneamento, economia circular, ESG e gestão de resíduos sólidos. Com inscrições gratuitas, o evento acontecerá das 9h às 16h30, no Auditório Augusto Ruschi (na Cetesb), na capital paulista.

Esta edição é uma realização da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção São Paulo (ABES-SP), da Associação dos Engenheiros e Especialistas da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e do Meio Ambiente (Asec Cetesb) e da Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp). Para a programação e inscrições, basta acessar: https://forms.gle/wLWuz8mwBkHGFi3V9

O seminário conta com apoio da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental (AIDIS), do Portal Tratamento de Água e da Revista Saneas Online. Com uma programação abrangente, o evento discutirá temas cruciais como gestão de riscos climáticos, tecnologias em saneamento, participação social e solução para cidades sustentáveis.

Serviço

O quê: VI Seminário Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade

Quando: 10 a 12 de dezembro, das 9h às 16h30

Onde: Auditório Augusto Ruschi - Cetesb - Av. Professor Frederico Hermann Junior, 345, Alto de Pinheiros

Evento gratuito

Programação e inscrições: https://forms.gle/wLWuz8mwBkHGFi3V9

Realização: ASEC, ABES-SP e AESabesp

Apoio: AIDIS, Revista Saneas Online e Portal Tratamento de Água

Website: https://www.abes-sp.org.br/