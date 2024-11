A Belkin, marca líder em produtos eletrônicos de consumo há 40 anos, anunciou hoje duas novas adições ao seu ecossistema de acessórios do Apple Vision Pro para oferecer aos usuários novas maneiras de experimentar o revolucionário dispositivo. Os acessórios do Apple Vision Pro da Belkin incluem o suporte de bateria, lançado mais cedo este ano, e hoje a coleção adiciona a bolsa de viagem e a faixa de cabeça (head strap). O portfólio agora está disponível para pedidos na belkin.com, apple.com e lojas Apple Store selecionadas no mundo inteiro.

“Desde1983, a Belkin marca presença na vanguarda da inovação, moldando o ecossistema de acessórios a cada salto em dispositivos heroicos. Desde o pioneirismo no cabo original, que conectava o Apple IIc a uma impressora paralela, temos incentivado o progresso ao liderar o caminho e ultrapassar os limites onde quer que a tecnologia evolua", disse Steve Malony, CEO da Belkin. “Avançando para hoje, onde o Apple Vision Pro está transformando a maneira como as pessoas interagem com o conteúdo. Continuamos a revolucionar o ecossistema de acessórios para aumentar a capacidade de uso por consumidores e empresas deste poderoso computador espacial.”

Alça de cabeça para o Apple Vision Pro

A alça de cabeça aumenta o conforto e a estabilidade para usuários do Apple Vision Pro com seu design ergonômico e ajustável. Ela foi cuidadosamente projetada com costuras reforçadas, um mecanismo de travamento seguro e pontos de estabilização adicionais para manter o Vision Pro firmemente no lugar, no usuário, com o peso distribuído uniformemente. A alça facilmente ajustável garante um ajuste preciso para inúmeros tamanhos de cabeça.

Bolsa de viagem para o Apple Vision Pro

A bolsa de viagem foi projetada para proteger o Apple Vision Pro durante o seu transporte para qualquer lugar. É compacta e leve e pode ser carregada usando a alça curta de mão ou as alças ajustáveis nos ombros, ou de modo transversal. O design com vários compartimentos mantém o Vision Pro e os acessórios, como a bateria, o adaptador de energia e as faixas de cabeça, todos organizados e facilmente acessíveis. Foi projetada com uma aba interna e base acolchoada para proteção adicional. O zíper frontal longo facilita o acesso, e bolsos adicionais permitem o armazenamento extra para itens pessoais. A bolsa de viagem foi produzida com tecido leve e de alto desempenho quantoàdurabilidade e vem em uma opção de cor cinza espacial atemporal.

Esses dois produtos se juntam ao suporte de bateria da Belkin para o Apple Vision Pro. Projetado para manter a posição da bateria segura, o suporte de bateria oferece uma experiência conveniente e versátil que deixa as mãos livres.

Preço e disponibilidade

A faixa de cabeça está disponível para encomenda agora por US$ 49,95 em belkin.com, apple.com e lojas selecionadas da Apple Store nos EUA, China, Hong Kong, Japão, Singapura, Austrália, Canadá, França, Alemanha e Reino Unido.

A bolsa de viagem está disponível para encomenda agora por US$ 99,95 em belkin.com, apple.com e lojas selecionadas da Apple Store nos EUA, China, Hong Kong, Japão, Singapura, Austrália, Canadá, França, Alemanha e Reino Unido.

O suporte de bateria está disponível para encomenda agora por US$ 49,95 em belkin.com, apple.com e lojas selecionadas da Apple Store nos EUA, China, Hong Kong, Japão, Singapura, Austrália, Canadá, França, Alemanha e Reino Unido.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

