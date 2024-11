LLYC é a Agência Independente do Ano no FIAP 2024

A LLYC foi eleita Agência Independente do Ano no Festival Ibero-Americano da Criatividade (FIAP) 2024. A empresa também recebeu outros nove prêmios, incluindo três ouros por suas campanhas. Com esses resultados, a LLYC se tornou a agência espanhola mais premiada e uma das cinco primeiras em nível mundial. A cerimônia foi realizada no Museo Papalote del Niño, na Cidade do México, durante a Advertising Week Latam. Estiveram presentes no evento David González Natal, sócio e diretor-geral de Latam Norte da LLYC, e Javier Rosado, sócio e diretor de Estratégia de Marketing Solutions Américas da LLYC.

No total, cinco trabalhos da LLYC foram reconhecidos pelo concurso. A campanha Ajedrez / Pareja, criada pela CHINA parte de LLYC para o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Sitges, conquistou três medalhas: ouro na categoria Produção - Técnicas de Produção Audiovisual - Direção de Atores, prata em Televisão/Cinema/Digital - Baixo orçamento e bronze em Recreação/Lazer/Tempo Livre/Transporte/Viagens/Turismo.

Outra campanha premiada foi En Nuestras Manos, realizada em colaboração com a StepbyWater, que recebeu ouro na categoria Técnicas de Produção Gráfica - Ilustração e bronze em Inovação em Outdoor/Via Pública/Ambiente. A campanha Paseadores de Niños, para a Multiópticas, ganhou ouro em Formatos - Conteúdo com melhor estratégia digital e bronze em Melhor Uso de Influencer. Brazaletes de Esperanza, criada para a Asociación Española Contra el Cáncer, foi premiada com prata em Produção - Baixo custo de produção. Por fim, Rainbot, uma colaboração com o Pride Connection México, recebeu bronze na categoria Inovação - Uso de Inteligência Artificial (IA).

David González Natal comentou sobre os prêmios: “Esses reconhecimentos refletem nosso foco em transformar ideias em resultados concretos, valorizando áreas como produção audiovisual, ilustração e estratégia digital. Cada um dos prêmios reforça nosso compromisso com uma comunicação que conecta e engaja o público”.

O FIAP é um festival de destaque na Ibero-América, focado em reconhecer a criatividade e inovação no setor. É organizado pela divisão PRODU, que fornece informações para as indústrias de entretenimento, publicidade e tecnologia de língua espanhola.

Sobre as campanhas premiadas

En Nuestras Manos: em colaboração com StepbyWater, transformou uma lagoa seca na Espanha em uma obra de arte terrestre, chamando atenção para a conservação da água.





Brazaletes de Esperanza: em parceria com a Asociación Española Contra el Cáncer, propôs uma transformação simbólica das braçadeiras pretas em um sinal de esperança e vida, mobilizando esportistas e espectadores em eventos.





Multiópticas - Paseadores de Niños: campanha voltada para a conscientização sobre saúde visual infantil, gerando discussão nas redes sociais com influenciadores.





campanha voltada para a conscientização sobre saúde visual infantil, gerando discussão nas redes sociais com influenciadores. Rainbot: projeto que, com apoio da Pride Connection México, utiliza inteligência artificial para transformar mensagens de ódio contra a comunidade LGBTQIA+ em poesias que promovem aceitação.

