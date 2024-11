RD Summit deve movimentar setor hoteleiro em SP

De 06 a 08 de novembro, a cidade de São Paulo (SP) recebeu o RD Summit, um dos maiores eventos de marketing, vendas e e-commerce da América Latina. O encontro ocorreu no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, e tinha expectativa para mais de 20 mil participantes e 150 palestrantes, com a participação de 200 marcas expositoras, ao longo de 120 horas de conteúdo.

O RD Summit é realizado pela RD Station, empresa especializada em soluções de tecnologia para marketing digital e vendas no Brasil. Em 2023, 60% do público foi composto por lideranças, resultando em mais de 130 milhões em negócios gerados, segundo dados dos organizadores.

Segundo Ricardo Aly, diretor nacional da Rede Nacional Inn de Hotéis - responsável pelo Hotel Nacional Inn Jaraguá São Paulo -, a expectativa da rede hoteleira em relação ao RD Summit na capital paulista é positiva. “Eventos desse porte movimentam a economia local, e a hotelaria certamente será um dos setores mais beneficiados”.

Aly conta que os hotéis estão se preparando para receber esse público, oferecendo pacotes especiais, serviços diferenciados e experiências que atendam tanto os participantes quanto os turistas que aproveitam o evento para conhecer a cidade.

Além disso, para Aly, é importante ressaltar que muitos dos participantes do RD Summit são líderes e decisores que podem se interessar por firmar parcerias com a própria rede hoteleira - o que amplia as possibilidades de negócios.

“Esse é o tipo de oportunidade para criar uma conexão duradoura com um público de alto valor. São Paulo, sendo um hub de negócios, já tem uma infraestrutura preparada para esse tipo de demanda, e esta é a chance para fortalecer ainda mais sua posição no turismo corporativo”, considera.

Para o diretor nacional da Rede Nacional Inn de Hotéis, o RD Summit coloca os hotéis no mapa de eventos futuros. Isso porque a boa experiência de estadia durante um evento como esse pode fidelizar clientes para outras viagens a trabalho ou até mesmo para turismo.

“Esta é uma chance de ouro para que os hotéis ampliem sua visibilidade e reputação. Quando o público participante, formado por líderes, sai satisfeito, as chances de recomendação e retorno são maiores”, ressalta. “A expectativa é de crescimento e fortalecimento da rede hoteleira em São Paulo, tanto a curto como a longo prazo”, articula.

Na visão de Aly, eventos como o RD Summit têm um impacto direto no fomento do turismo de negócios e posicionam São Paulo como um polo de networking e inovação.

“Eventos desse calibre reforçam a importância de São Paulo no cenário global de negócios. Esta é uma oportunidade de mostrar ao mundo a capacidade da cidade de sediar grandes encontros, atraindo ainda mais conferências, workshops e eventos corporativos”, afirma.

Na perspectiva de Aly, o impacto positivo para a capital paulista não se limita ao setor hoteleiro, mas se estende a toda a cadeia produtiva do turismo: restaurantes, transportes, espaços de eventos e até o comércio local podem se beneficiar dessa movimentação.

Ele ressalta que o turismo de negócios é um dos que mais gera retorno porque envolve profissionais com poder aquisitivo que podem estender sua estadia para lazer ou retornar futuramente com suas famílias.

Além disso, para Aly, eventos como o RD Summit colocam São Paulo no radar das empresas internacionais, que podem se sentir atraídas a realizar seus próprios eventos aqui. “A cidade tem a infraestrutura necessária e, com eventos bem-sucedidos, reforça sua imagem como um destino seguro, eficiente e dinâmico para negócios”.

“Por isso”, acrescenta, “é vital para o desenvolvimento contínuo do turismo de negócios, que é uma das maiores forças motoras da economia local”.

Hotel Nacional Inn Jaraguá São Paulo

O Hotel Nacional Inn Jaraguá São Paulo está situado na Rua Martins Fontes, 71, no Centro Histórico de São Paulo. O hotel está localizado em um prédio histórico, construído para o quarto centenário da cidade.



As categorias de quartos disponíveis acomodam casais, solteiros e famílias, incluindo opções para pessoas com mobilidade reduzida. A diária inclui café da manhã cortesia. Todos os quartos são climatizados e oferecem Wi-Fi grátis.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-nacionalinn-jaragua-sao-paulo