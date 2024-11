JETOUR recebe mídia global e clientes em visita à fábrica inteligente de Fuzhou

A JETOUR AUTO recentemente recebeu 300 jornalistas e proprietários de veículos da marca de todo o mundo em sua unidade de Fuzhou, onde observaram os processos de fabricação da empresa. O evento contou com visitas guiadas e apresentações sobre as operações da empresa no mercado automotivo global.

A unidade de Fuzhou é um local central para a produção da empresa, com um sistema de fabricação que inclui estampagem, soldagem, pintura e montagem. Atualmente, a fábrica opera com uma capacidade anual de 200.000 veículos e planeja expandir a produção para 400.000 unidades por ano.

Fábrica de Fuzhou: A Base das Capacidades de Produção da JETOUR

Processos automatizados são parte integrante das operações da unidade, incluindo o uso de sistemas robóticos para soldagem. “Essa automação permite que a 'Fábrica Escura' da JETOUR atinja alta eficiência de produção, com um veículo sendo finalizado a cada 100 segundos,” disse o Sr. Ke Chuandeng, Vice-Presidente da JETOUR AUTO. “A fábrica também suporta a fabricação flexível de múltiplos modelos, permitindo a produção de quatro modelos diferentes em duas plataformas.”

A empresa incorporou um sistema de gestão de materiais em Fuzhou, utilizando robôs móveis autônomos (AMRs) e veículos guiados automaticamente (AGVs) para a logística. Os AMRs transportam peças ao longo de trajetos designados como parte das operações logísticas da unidade.

No setor de pintura, sistemas robóticos realizam até 18 tarefas de pintura por hora, permitindo a produção de 10.000 unidades mensais. De acordo com relatórios da unidade, o processo foca em eficiência energética, precisão e automação.

A linha de montagem final suporta a produção flexível, incluindo modelos de nova energia. Recursos como montagem automática de pneus e ligação por robô CNC para para-brisas são utilizados para aumentar a precisão em processos como aplicação de selantes, contribuindo para a melhoria da impermeabilização contra chuva e redução de ruídos nos veículos finalizados.

Controle de Qualidade e Manufatura Baseada em Dados

A unidade de Fuzhou integra big data e inteligência artificial em seus sistemas de controle de qualidade. Segundo a gestão da unidade, a abordagem de manufatura "0+3" visa "Zero Defeitos" por meio da implementação de medidas como montagem à prova de erros, inspeção abrangente de veículos e rastreabilidade de qualidade. Essas medidas alinham a produção de veículos com os padrões estabelecidos e suportam os processos de produção.

Produção de Modelos e Novas Linhas de Produtos

Atualmente, a fábrica de Fuzhou produz o modelo T2, que foi lançado em Dubai em janeiro de 2024. Conhecido como “Traveller” na China, este SUV leve off-road registrou vendas tanto no mercado doméstico quanto no Oriente Médio, com mais de 200.000 unidades vendidas em seu primeiro ano.

“Pensando no futuro, a fábrica de Fuzhou expandirá sua produção para incluir vários modelos, como SUVs das classes A0 e A+, e sedãs da classe A,” disse o Sr. Ke. “A JETOUR também está avançando em sua linha de novos energias, tendo introduzido o T1 i-DM em outubro de 2024. Este modelo reflete nosso foco na eletrificação e a crescente demanda por veículos energeticamente eficientes.”

Planos Futuros e Expansão Global

De acordo com o Sr. Ke, a JETOUR planeja lançar oito novos modelos nos próximos dois anos, abrangendo SUVs urbanos, SUVs off-road e picapes. A partir de 2024, modelos híbridos serão introduzidos em mercados internacionais enquanto a empresa trabalha para se tornar líder no segmento de SUVs off-road híbridos elétricos. Até 2030, a empresa pretende operar 19 fábricas KD globalmente, atendendo a mais de 80 mercados.

“Em alinhamento com sua estratégia de expansão global, a JETOUR continuará a focar na manufatura inteligente, aproveitando seus avançados sistemas de controle de qualidade e capacidades de automação. A empresa permanece dedicada a oferecer uma experiência inteligente e centrada no usuário para clientes em todo o mundo,” acrescentou o Sr. Ke.

Para mais informações, basta visitar: https://www.jetourglobal.com/