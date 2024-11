SAN FRANCISCO, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A 11x, líder em trabalhadores digitais alimentada por IA para equipes de receite, anunciou hoje o fechamento de uma rodada de financiamento da Série B de US $ 50 milhões liderada por Andreessen Horowitz. O investimento acelera ainda mais a entrada dos trabalhadores digitais da 11x na era dos agentes de IA.

"A abordagem da 11xàautomação de vendas com Alice e Jordan não se trata apenas da otimização de fluxos de trabalho. Trata-se da criação de um novo modelo de como o trabalho é feito", disse Joe Schmidt , Sócio da Andreessen Horowitz. "Temos orgulho de apoiar o 11x na sua reformatação do que é possível nas vendas."

O Fim do Software

As equipes de vendas estão enterradas em uma avalanche de ferramentas, com mais da metade agora com o objetivo de reduzir suas pilhas de tecnologia de acordo com o último relatório do Estado das Vendas da Salesforce. Somente 30% do tempo dos representantes de vendas é dedicado às vendas, com 70% do tempo perdido com tarefas não relacionadas a vendas, como entrada de dados e gerenciamento de sistemas. A 11x aborda esse desequilíbrio com trabalhadores digitais que lidam de forma autônoma com os fluxos de trabalho das equipes de receita tradicionais.

Trabalhadores Digitais, Não Software

Os dois primeiros trabalhadores digitais da empresa apresentaram resultados notáveis:

Alice, o primeiro SDR de IA do mundo, gerencia campanhas, busca leads e personaliza o alcance, gerando taxas de resposta 3x maiores do que SDRs tradicionais.

Jordan, um representante telefônico multilíngue que atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, lida com chamadas em mais de 30 idiomas, oferecendo tempos de resposta de leads até 10 vezes mais rápidos.

O 11x duplicou o fornecimento de resultados verdadeiramente autônomos para os clientes, desenvolvendo uma versão totalmente nova do Alice usando a mais recente pesquisa da Agentic AI: Alice 2.0.

O Alice 2.0 é totalmente autônomo, utiliza dados primários e aprende com cada interação para melhorar ao longo do tempo.

Crescimento Estratégico e Planos Futuros

Após uma expansão significativa da equipe nos EUA após a Série A em setembro, a 11x adquiriu a Opkit, uma startup de IA focada no desenvolvimento de soluções de saúde. Os cofundadores da Opkit Sherwood Callaway e Justin Ko irão liderar o desenvolvimento do Alice 2.0 com o líder de produto Keith Fearon , e o CTO do 11x Prabhav Jain .

No ano que vem, a 11x pretende lançar vários novos agentes de IA e impulsionar o crescimento agressivo da receita e as principais iniciativas de contratação em São Francisco.

"Estamos procurando inovadores ousados prontos para moldar o futuro da IA", explicou o CEO e fundador Hasan Sukkar . “Cada novo funcionário digital substituirá o trabalho de 11 funcionários em tempo integral, gerenciando uma gama ainda mais ampla de tarefas de GTM, desde o gerenciamento de leads até a análise de pipeline.”

Sobre a 11x

A 11x está redefinindo o trabalho com a substituição do software por trabalhadores digitais autônomos que automatizam os fluxos de trabalho de Go-to-Market (GTM), para ajudar as organizações a aumentar a eficiência e cortar os custos. A 11x é especializada na automação das funções nas equipes de GTM, como Vendas, Marketing e Operações de Receita.

A empresa é apoiada pela Andreessen Horowitz, Benchmark, Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, 20VC, 20Growth, 20Sales e pioneiros do setor, como Amjad Masad (CEO da Replit), Aaron Levie (CEO da Box) e Suhail Doshi (fundador da Playground).

