Em outubro de 2024, o Hotel Rio Othon Palace, no Rio de Janeiro, recebeu a oitava edição do Mainô Business Conference (MBC), que teve como tema central o Novo Processo de Importação, uma iniciativa do Governo Federal para reformar os processos de comércio exterior no Brasil.



O NPI visa um fluxo único e computadorizado das informações na importação. O modelo busca trazer benefícios aos importadores, como o controle de risco de entrada de mercadoria no país.

Para facilitar a catalogação e agilizar a entrada de produtos em território nacional, a Mainô lançou no dia do evento, oficialmente, o Gestor de Catálogo de Produtos. “A catalogação de produtos é uma responsabilidade essencial para o importador e, como uma empresa de tecnologia focada nas necessidades do setor, não poderíamos deixar de desenvolver essa funcionalidade”, afirma Eduardo Ferreira, CEO da Mainô.

Durante o MBC 2024, os participantes dispostos em mesas redondas foram convidados a realizar uma dinâmica em que cada mesa recebeu um notebook e ficou responsabilizada por catalogar um produto, sorteado por mesa, no sistema Mainô.

O Gestor de Catálogo de Produtos é um módulo integrado no Mainô ERP e no Mainô Xpert, solução voltada para despachantes aduaneiros e consultores de comex, que permite a criação, edição e controle de projetos de catalogação de produtos voltados ao comércio exterior. A ferramenta está disponível de forma online para preencher atributos e garantir a conformidade com as exigências regulatórias.



“Vale ressaltar que o catálogo da Mainô está disponível também para prestadores de serviço e despachantes aduaneiros que busquem prestar esse serviço aos seus clientes através do Mainô Xpert”, completa Ferreira.

Ao todo, o evento focado na discussão e colaboração entre os setores público e privado para a implementação da Declaração Única de Importação (DUIMP) recebeu mais de 170 participantes, incluindo a presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio de Janeiro (Sindaerj), Célia Regina Gomes, que participou de um painel com integrantes da Receita Federal, sendo eles Mastroiani Cesar Machado, Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil - titular da Delegacia de Fiscalização de Comércio Exterior da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (DECEX) -, Raul dos Santos Gomes Pereira, Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e Renato Regal Castro, Delegado da Alfândega no Porto do Rio de Janeiro.

Além disso, na abertura do evento, Cláudia Regina Leão do Nascimento Thomaz, Subsecretária de administração aduaneira da Receita Federal e Ronaldo Feltrin, Superintendente da Receita Federal, destacaram a urgência dos importadores realizarem a mudança para DUIMP e o Catálogo de Produtos, pois a DUIMP já está acontecendo, e pode impactar o importador que não estiver preparado. “Diante desse cenário, nós da Mainô buscamos ajudar os importadores nesse processo, seja com a atualização ágil do sistema, ou com eventos como o MBC”, afirma Ferreira.

