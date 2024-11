Nova estação Silvio Brum visa transformar drenagem urbana em Porto Alegre

A cidade de Porto Alegre, em sua constante busca por soluções para os problemas de alagamento, iniciou a construção da estação de bombeamento de águas pluviais Silvio Brum, uma obra de infraestrutura voltada à segurança urbana e desenvolvida em colaboração com o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) e o consórcio ACA Brasil.

Parte das 26 obras de macrodrenagem do Arroio Areia, a nova casa de bombas visa atender a demanda por uma drenagem mais eficaz, especialmente nas regiões de baixa altitude, onde o risco de acúmulo de água é maior. A estação servirá principalmente os bairros Santa Maria Goretti e São João, impactando diretamente a vida de aproximadamente 8.200 moradores dessas áreas, além de contribuir para a segurança de cerca de 180 mil pessoas em 14 bairros vulneráveis a inundações.

Com a instalação de cinco bombas de grande porte — cada uma com cerca de 2,5 metros de altura e 3 toneladas — a estação Silvio Brum promete uma capacidade de drenagem de até 45 milhões de litros de água por hora, o que equivale ao volume necessário para esvaziar 18 piscinas olímpicas nesse período.

Essas bombas, desenvolvidas pela Lepono, terão potência total de 1.600 cavalos e foram projetadas para complementar o sistema existente da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP), que atualmente conta com uma vazão de 7,5 m³/s. Com a entrada em operação da nova estação, prevista para ocorrer entre abril e maio de 2025, a capacidade total de bombeamento da região passará a ser de 10 m³/s, aumentando a segurança contra alagamentos e tornando a drenagem urbana mais eficiente.

A Lepono foi a empresa escolhida para fornecer e desenvolver as bombas utilizadas no projeto, sendo responsável pela criação de um sistema personalizado para a estação Silvio Brum. Darcio Machado, Coordenador Comercial Industrial da Lepono, descreve o projeto como um marco importante para a empresa no Brasil.

“O projeto Silvio Brum foi a grande conquista da Lepono em 2024, representando um avanço significativo na linha industrial para a nossa marca. Esse projeto é uma renovação da capacidade de drenagem de Porto Alegre e envolve o uso de três bombas de 400 cavalos de fluxo axial e duas submersíveis de 150 cavalos, resultando em uma potência de 1.500 cv,” explica Darcio.

Ele destaca que a obra foi executada em conjunto com o DMAE e o consórcio ACA Brasil, além de contar com o suporte técnico da fábrica da Lepono na China. “O que torna esse projeto ainda mais significativo é sua escala e o nível de customização das bombas, que foram projetadas para atender as necessidades específicas do terreno e do clima de Porto Alegre. Esse projeto é um passo importante que nos posiciona como referência nacional na fabricação de equipamentos de grande porte para drenagem urbana".

Segundo Darcio, o projeto Silvio Brum também contribui para que a Lepono amplie sua atuação no mercado brasileiro, abrindo portas para novas oportunidades de inovação em infraestrutura. Ele, inclusive, vê nesse projeto uma vitrine para a expertise da empresa e para sua capacidade de adaptação às exigências do mercado de infraestrutura e engenharia.

Para Meire Barreto, Coordenadora de Marketing da Lepono, o impacto do projeto Silvio Brum vai além de uma obra isolada; ele representa o início de um novo posicionamento da empresa no mercado industrial. “Foi um projeto personalizado, desenvolvido especialmente para a casa de bombas Silvio Brum, e envolveu nossos melhores engenheiros, que colocaram todo o conhecimento técnico da empresa para criar uma solução à altura dos desafios de Porto Alegre", comenta. Ela observa que a Lepono se destaca por seu potencial de desenvolvimento de grandes projetos e afirma que a empresa está apenas começando na linha industrial, com planos de expandir ainda mais sua atuação nesse setor.

Além disso, Meire ressalta o papel do projeto Silvio Brum na construção da marca da Lepono como uma empresa de soluções inovadoras e de alta confiabilidade, enfatizando que a Lepono espera que o sucesso desse projeto impulsione ainda mais a confiança de gestores e comunidades em suas soluções, abrindo caminho para novas parcerias e projetos pelo país.

O projeto Silvio Brum representa um importante passo tanto para Porto Alegre quanto para a Lepono. Ao incorporar essa tecnologia, a estação de bombeamento promete reduzir os problemas de alagamento em áreas historicamente afetadas, contribuindo para a infraestrutura da cidade.

Sobre a Lepono

A Lepono do Brasil possui uma rede de representantes e técnicos pelo Brasil para atender seus usuários. A empresa possui uma linha de motobombas e acessórios, atendendo utilidades domésticas e industriais. São produtos com garantia de desempenho para diferentes segmentos do mercado.

Mais informações em www.grupounita.com.br ou pelo telefone (47) 3515-0880.

Santospress Comunicação Empresarial

Diretor de Atendimento - Rogério Amador

rogerio@santospress.com.br l (13) 97410-9725

Assessor de Imprensa - Jornalista Lucas Campos

lucas.campos@santospress.com.br l (13) 99795-9790







Website: https://www.grupounita.com.br/