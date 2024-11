Especialista esclarece novas regras de financiamento imobiliário da Caixa

A partir de 1º de novembro, a Caixa Econômica Federal implementou novas regras de financiamento que impactam a compra de imóveis no Brasil. Para esclarecer essas mudanças, Fernanda Defendi, diretora de incorporação da Pafil, destaca como essas alterações afetam os consumidores e a importância dos empreendimentos da empresa nesse contexto.

As recentes atualizações nas regras geraram incertezas para muitos compradores, especialmente com a redução do percentual de financiamento de até 80% para 70% e 50%, exigindo que os compradores desembolsem de 30% a 50% do valor do imóvel como entrada. Essa nova exigência representa um desafio significativo, aumentando o valor inicial necessário para concretizar a compra.

As mudanças que afetam os sistemas de amortização incluem o aumento da entrada mínima no Sistema de Amortização Constante (SAC), que passou de 20% para 30%. Para um imóvel de R$ 150 mil, isso implica uma entrada de R$ 45 mil, com a Caixa financiando os R$ 105 mil restantes. No sistema de amortização PRICE, que oferece parcelas fixas, a nova exigência é uma entrada mínima de 50%, totalizando R$ 75 mil para o mesmo imóvel.

No entanto, é fundamental ressaltar que essas alterações não impactam os empreendimentos da Pafil. “Para nós, nada muda: tanto os clientes que já possuem contratações em curso quanto os novos compradores podem continuar contando com as condições anteriores, garantindo a segurança e a transparência que sempre caracterizaram nossos projetos”, afirma Fernanda Defendi.

Todos os empreendimentos da Pafil em obras, estão contratados com a Caixa e configurados como planta, o que assegura que as regras de 80% ainda se aplicam a eles em financiamentos que se enquadrem no programa MCMV e até 90% para os que se enquadram no SBPE. Além disso, a política de um CPF por financiamento permanece inalterada, desde que o comprador tenha margem financeira para um segundo financiamento.

Website: https://www.pafil.com.br/