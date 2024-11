Nomus lança Portal de Cotações Online no sistema ERP

A Nomus, empresa que desenvolve sistemas de gestão ERP e PCP voltados ao setor industrial, lançou recentemente o Portal de Cotações Online, com o objetivo de facilitar o processo de cotações de compras. A nova plataforma elimina a necessidade de trocas manuais de e-mails com anexos entre empresas e fornecedores, centralizando as informações e promovendo uma comunicação mais ágil.

Segundo a empresa, o funcionamento do portal permite que uma cotação de compra criada no sistema Nomus ERP Industrial seja enviada diretamente aos fornecedores, que, ao acessarem o link, podem visualizar as cotações pendentes e inserir suas propostas comerciais, incluindo preços, prazos, condições de fornecimento e pagamento. As empresas, por sua vez, recebem notificações das propostas e podem avaliá-las diretamente no sistema, o que agiliza a decisão de compra.

A ferramenta organiza as cotações em quatro abas: cotações pendentes (com cotações abertas que aguardam propostas), cotações respondidas (que já contam com propostas inseridas), cotações aguardando decisão (em análise pela empresa) e cotações encerradas (finalizadas, com ou sem acordo). Com essa organização, a intenção é que as empresas consigam otimizar o processo de compra, priorizando as cotações mais urgentes e simplificando a comunicação com os fornecedores.

A Nomus também informou que o portal inclui funcionalidades adicionais, como cálculos automáticos de valores conforme a quantidade requisitada, além de tributação e alíquotas detalhadas para análise de cada proposta.

Website: https://www.nomus.com.br/erpindustrial/