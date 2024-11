You Saúde foca expansão em MG e reestrutura operações

A You Saúde, operadora de planos de saúde com sede na Grande Belo Horizonte, foi fundada em setembro de 2020, durante pandemia de covid-19, com o objetivo de atender à crescente demanda por serviços de saúde. Criada por um grupo empresarial mineiro, a empresa buscou desde o início incorporar soluções de tecnologia e ferramentas digitais, incluindo venda on-line, atendimento virtual, telemedicina e outras inovações em healthtech.

A empresa expandiu sua atuação para regiões do Nordeste (Recife), Norte (Manaus), Sudeste (Vitória/ES) e Minas Gerais. "Contudo enfrentou desafios operacionais, o que resultou em problemas com clientes e a necessidade de ajustes conforme exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Desde maio de 2024, ela está sob regime de direção técnica, uma supervisão especial que visa assegurar o cumprimento das normas e a reestruturação das operações", conta o CEO da empresa, Celso Dilascio.

Ele ressalta, ainda, que para fortalecer suas atividades, a You Saúde investiu na contratação de profissionais com experiência em operadoras de médio e grande porte, que estão implementando processos e rotinas aprimorados. “A empresa também está reavaliando nichos de atuação, redes de parceiros e modelos de negócios, com foco inicial no crescimento em Minas Gerais, em especial na Grande Belo Horizonte e no Triângulo Mineiro”, destaca. Atualmente, a operadora conta com 25 mil beneficiários na região e planeja expandir para outras áreas do estado.

Dilascio acrescenta que além disso, estamos promovendo a internalização de serviços e criando uma rede própria de prestadores, visando melhorar o acolhimento e a qualidade do atendimento aos beneficiários. “A revisão dos produtos oferecidos faz parte desse processo de aprimoramento e adequação às novas diretrizes”, completa.

Sobre a You Saúde:

A You Saúde nasceu em 2020 com o propósito de levar bem-estar e saúde com um preço acessível para seus beneficiários. Mais que uma operadora, a You Saúde é uma plataforma de acesso à saúde. Em 2024, a empresa foi indicada em 2º lugar no ranking das melhores no segmento de planos de saúde em todo o país e em 20º lugar na categoria de Melhores Empresas para se Trabalhar em Minas Gerais. Além disso, foi vencedora da 2ª edição do Ranking de Negócios em Expansão, promovida pela revista Exame.

Website: https://yousaude.com.br/