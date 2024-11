A Saudi Film Commission (Comissão Saudita para Filmes) anunciou o início da segunda edição da International Film Criticism Conference (Conferência Internacional de Crítica de Cinema), que acontece em Riad, de 6 a 10 de novembro de 2024. A conferência se destaca pela ampla presença de cineastas, críticos e cinéfilos internacionais.

The International Film Criticism Conference is launched in Riyadh (Photo: AETOSWire)

A segunda edição da Film Criticism Conference acontece sob o tema "Sound in Cinema" (Som no Cinema) para explorar os inúmeros impactos do som na experiência cinematográfica e sua influência na indústria de filmes. As discussões englobarão elementos diferentes, como trilhas sonoras de filmes, efeitos sonoros e sons da natureza. A conferência também incluirá workshops, exibições de filmes e exposições interativas.

A cerimônia de abertura teve início com um vídeo introdutório sobre a conferência, seus objetivos e realizações passadas, seguido de um discurso do CEO da Saudi Film Commission, Abdullah bin Nasser Al-Qahtani, que expressou a ideia por trás do tema deste ano ao declarar que: "A Saudi Film Commission se dedica a estabelecer, desenvolver e sustentar uma indústria cinematográfica forte e vibrante, em linha com a Visão Saudita 2030”. Al-Qahtani também declarou que “A Film Commission se concentra em potencializar a crítica como ferramenta intelectual e artística que ilumina o caminho do cinema e abre novas perspectivas." Ele acrescenta: “A partir desta perspectiva, esta conferência foi criada como uma plataforma para reunir críticos e inovadores cinematográficos, fornecendo a eles a oportunidade de trocarem ideias e experiências, levando, em última análise,àformação de uma consciência cinematográfica árabe mais profunda que eleva o nosso setor cinematográfico a níveis internacionais, ao mesmo tempo que permanece fielànossa cultura e identidade autênticas".

A cerimônia também incluiu um discurso feito pelo proeminente diretor saudita, Abdullah Al-Mohaisen, que declarou: "A crítica cinematográfica depende de uma crítica consciente, honesta e proposital. É o motor dinâmico do desenvolvimento e da criatividade para o diretor. Antes de ser qualquer outra coisa, o cinema é e sempre será uma mensagem". O discurso de Al-Mohaisen foi seguido pela exibição do filme “Assassination of a City” (Assassinato de uma cidade), um documentário saudita pioneiro que ganhou vários prêmios internacionais. A discussão de acompanhamento foi conduzida pelo diretor e moderada pelos críticos de cinema Ahmad Shawqi e Ahmad Alayyad.

A International Film Criticism Conference é organizada pela Saudi Film Commission. Antes desta conferência, outros dois eventos de crítica cinematográfica foram realizados este ano, Hail em 27 de setembro e Al-Ahsa em 25 de outubro.

