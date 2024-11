Abertas inscrições para Bolsas de Estudo IDOR

O IDOR - Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino - está com inscrições abertas para concessão de bolsas de estudo para os cursos de graduação em Enfermagem, Psicologia e Tecnologia em Radiologia, no Rio de Janeiro, com início no primeiro semestre de 2025. As inscrições estão abertas.



Serão destinadas bolsas para os candidatos que obtiverem os melhores desempenhos na classificação geral do processo seletivo do IDOR.



Cursos:

Enfermagem: 3 bolsas



Psicologia: 3 bolsas



Tecnologia em Radiologia: 3 bolsas



Percentuais de Desconto:

100% para o 1º lugar no curso



80% para o 2º lugar no curso



70% para o 3º lugar no curso





2) Bolsas por Desempenho no ENEM



Os candidatos dessa modalidade estarão isentos de realizar o processo seletivo tradicional do IDOR e deverão solicitar a bolsa diretamente no site da instituição, apresentando o comprovante de sua pontuação no ENEM.



Curso de Enfermagem (Bacharelado) e Psicologia (Bacharelado): bolsas para candidatos que obtiverem a pontuação acima de 700 pontos no ENEM.



Percentuais de Desconto:



100% para pontuação acima de 740

50% para pontuação entre 700 e 739



3) Bolsas por Transferência



A concessão de bolsas para alunos transferidos de cursos de graduação será realizada com base nos seguintes critérios:



a) Apresentação do último resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): O candidato deverá apresentar a pontuação obtida no ENEM mais recente como parte da documentação exigida no processo de transferência.



b) Histórico Escolar: O candidato deverá apresentar o histórico escolar do curso de graduação em que está matriculado, contendo a relação das disciplinas cursadas, as notas obtidas e a carga horária de cada uma. Para ser considerado apto à concessão da bolsa, o candidato deve ter uma média geral acima de 8,0 e não possuir nenhuma reprovação em seu histórico acadêmico até o momento da solicitação de transferência.



Prazos:



Período de Inscrições: já abertas e vão até 22/01/2025

Divulgação dos Resultados: 31/01/2025, via e-mail.

Assinatura do Termo de Concessão de Bolsa: 05/02/2025

Matrícula para Bolsistas Deferidos: 07/02/2025



Inscrições:

https://encurtador.com.br/HSfhZ

Website: https://encurtador.com.br/HSfhZ