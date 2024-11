VMI Security recebe importante certificação da TSA

A VMI Security, empresa de tecnologia de inspeção por raios-X, alcançou uma importante conquista ao receber a certificação da Transportation Security Administration (TSA), a agência de segurança de transportes dos Estados Unidos, para seus equipamentos de inspeção de carga aérea. Essa certificação, considerada uma das mais importantes do mundo no setor de segurança aérea, permite que ela forneça seus equipamentos para aeroportos, companhias aéreas e empresas de logística globalmente.

Os testes finais para a certificação foram conduzidos em parceria com a Delta Airlines, companhia aérea mundial em número de aeronaves, que transporta cerca de 160 milhões de passageiros anualmente. As operações ocorreram nas cidades de Atlanta e Ft. Lauderdale, onde os equipamentos demonstraram bom funcionamento, resultando na recomendação da Delta para a qualificação junto à TSA.

Com essa certificação, a VMI se torna uma das líderes globais no segmento de inspeção de segurança. A empresa, que já fornece equipamentos para mais de 110 países, agora amplia seu alcance no setor aéreo, onde poderá atender aeroportos, alfândegas, portos, tribunais, estádios e outras infraestruturas críticas em todo o mundo.

Para o diretor-executivo da VMI Security, Jonatas Leite, a certificação da TSA representa mais um passo na trajetória de crescimento da empresa, que registra um aumento contínuo de mais de 30% ao ano. “Detemos mais de 70% de market share no Brasil e queremos manter esse ritmo de expansão nos próximos cinco anos, com o objetivo de nos posicionar entre as três maiores empresas do segmento até 2030”, ressalta.

Entre os clientes que recentemente adquiriram equipamentos dela estão o estádio Madison Square Garden, em Nova York, as alfândegas do Reino Unido e a Dole.

Sobre a VMI Security

Com sede em Minas Gerais, ela é reconhecida por desenvolver e fabricar os sistemas de raios-X mais avançados do mundo, com aplicações nas áreas de segurança, medicina e automação. Também é um dos importantes fornecedores de equipamentos de inspeção de carga e contêiner do Brasil, no atendimento a COANA 76. Mais de 50% da sua produção é exportada, levando seu trabalho a diversas partes do mundo.

