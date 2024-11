Sétima edição do evento da ANFIDC reuniu mil participantes

O 7º Encontro Nacional da ANFIDC (Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Multicedentes e Multissacados) encerrou sua edição de 2024 com a presença de aproximadamente 1 mil participantes, representando mais de 350 empresas do setor de todo o Brasil. O evento, que já se consolidou como um dos principais pontos de encontro para profissionais deste mercado, foi realizado no dia 30 de outubro, em São Paulo e teve como tema principal “FIDC MM: Tendências e Inovações”, com a proposta de trazer reflexões sobre as recentes transformações do mercado de FIDC e seus impactos no crédito para PMEs

Com uma programação voltada para discussões pertinentes e necessárias, a palestra de abertura ficou por conta do presidente do Banco Central, Roberto Campos. Entre os palestrantes, estiveram também o economista Marcos Lisboa para falar sobre Transformação e Crescimento do Mercado de FIDC, além do Deputado Federal, Júlio Lopes, com um olhar político para o setor. O fechamento ficou a cargo de Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes do Brasil, de acordo com a revista Forbes.

O presidente da ANFIDC, Klever Lairana, destacou a importância do evento para o fortalecimento das relações entre as empresas e para o desenvolvimento do mercado como um todo. “Nosso objetivo é reunir as principais lideranças para que possam compartilhar suas experiências e discutir soluções práticas para os desafios atuais. Esse intercâmbio de conhecimento contribui para um segmento mais sólido e preparado para o futuro”, afirmou.

O evento reforça a relevância da ANFIDC como uma plataforma de diálogo e desenvolvimento para o setor financeiro e corporativo no Brasil, e já há expectativas para a próxima edição do encontro em 2025.

Sobre a Anfidc - A Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Multicedentes e Multissacados (ANFIDC) é uma instituição sem fins lucrativos, criada em 16 de junho de 2009 para representar os Fundos Multicedentes e Multissacados, de forma a intensificar a sua importância e o estímulo à atividade econômica no acesso ao crédito direcionado às indústrias, comércio e serviços. A entidade tem cerca de 130 associados que representam em torno de 75% do PL total do mercado, viabilizando o crédito para empresas que precisam de investimentos para crescer. A associação divulga os FIDC como uma alternativa para os investidores, atuando sempre em favor da transparência e da boa governança junto aos agentes e reguladores do mercado.

