Plataforma cria funcionalidade para alunos e professores

A plataforma educacional Super Professor desenvolveu funcionalidades para professores que ensinam on-line em cursos pré-vestibulares e cursos preparatórios para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Por meio da ferramenta, os educadores têm acesso a um banco de questões, geração de provas e lista de exercícios.

A primeira etapa do Enem de 2024 ocorreu no domingo (03 de novembro), e teve 4,3 milhões de inscritos de 1.753 municípios de todos os estados e do Distrito Federal em todo o país, conforme dados compartilhados pela Agência Brasil.

Inaiara Carneiro, Product Owner do Super Professor, destaca que a busca por cursos preparatórios vem da necessidade que os alunos têm de receber um suporte mais direcionado, que complemente o que é ensinado nas escolas. “O objetivo é maximizar suas chances de sucesso nos vestibulares e no Enem”.

A iniciativa da Super Professor surge em um panorama em que a taxa de ansiedade entre os adolescentes de 15 a 19 anos, principal faixa etária dos inscritos no Enem, é de aproximadamente 157 casos a cada 100 mil indivíduos, conforme balanço realizado pela Rede de Atenção Psicossocial (Raps) do Sistema Único de Saúde (SUS).

A título de comparação, a taxa de ansiedade entre adultos é de 112,5 por 100 mil indivíduos com mais de 20 anos, ainda segundo o levantamento realizado pela Raps e compartilhado pelo portal Cultura I Uol. Trata-se da primeira vez em que os percentuais de ansiedade entre a população jovem superaram os da população adulta.

Carneiro conta que a alta concorrência nas provas de vestibulares e a quantidade massiva de conteúdo exigido geram insegurança, o que leva o estudante a procurar um reforço focado em exercícios práticos e revisões estratégicas. “Além disso, a possibilidade de acessar questões de vestibulares de diversas regiões é um diferencial que pode ampliar o preparo para diferentes exames”.



Funcionalidades para quem leciona

A Product Owner do Super Professor destaca que a plataforma oferece funcionalidades que auxiliam os professores na montagem de listas de exercícios e no acompanhamento do desempenho dos alunos.

“Com a plataforma, os professores podem criar listas personalizadas de exercícios com base no conteúdo e nas necessidades específicas de suas turmas”, reporta. “Além disso, há relatórios que permitem monitorar o progresso dos alunos, identificar áreas em que eles precisam de mais reforço e ajustar a abordagem de ensino de forma mais assertiva”, completa.

Carneiro lista os principais recursos para professores oferecidos pela ferramenta:

Montar Lista: os professores podem selecionar questões de diferentes fontes (vestibulares), grau de dificuldade, ano e tipo de questões, criando listas de exercícios que se alinhem com o conteúdo abordado em aula ou focado nas maiores dificuldades dos alunos - o que permite um ensino adaptado ao ritmo e às necessidades da turma;

Análise de desempenho: a plataforma oferece relatórios do desempenho dos alunos, permitindo aos professores acompanhar quais áreas exigem mais atenção e onde os alunos estão tendo sucesso - o que pode auxiliar na criação de estratégias mais eficientes de ensino;

Banco de provas: com provas de vestibulares de várias regiões do Brasil, os professores conseguem expor os alunos a uma diversidade de estilos de perguntas e temas abordados, buscando prepará-los de maneira mais completa para qualquer exame.

Preparação também para o vestibular

Segundo Carneiro, ao oferecer ferramentas que atendem tanto às necessidades dos alunos quanto dos professores, a plataforma educacional busca criar uma experiência de preparação para o vestibular que seja personalizada e estratégica.

“Para os professores, as funcionalidades servem como um suporte pedagógico, facilitando a prática em sala de aula e otimizando o tempo”, explica. “Já para os alunos, oferecemos uma preparação mais robusta e focada nos seus pontos de melhoria”, completa.

A especialista do Super Professor ressalta que a iniciativa surgiu a partir de uma observação de mercado. “Ao ouvir educadores e escolas, entendemos que havia uma lacuna no mercado para uma plataforma que integrasse esse tipo de solução”, afirma. “A plataforma surgiu a partir do desafio que muitos professores enfrentam em encontrar ferramentas que agilizem seu trabalho sem sacrificar a qualidade do ensino”, acrescenta.

Na visão de Carneiro, o futuro da educação passa pelo uso inteligente de tecnologias que simplificam e otimizam processos.

“Estamos constantemente ouvindo nossos usuários e buscando aprimorar as funcionalidades, para que o processo de ensino e aprendizado seja sempre adaptado às demandas reais do mercado educacional e às necessidades específicas de cada estudante e professor”, complementa.

Sobre a Super Professor

A Super Professor iniciou as atividades em 1993, a partir da iniciativa de um grupo de professores que identificaram problemas em comum, como preparar um número massivo de provas, simulados e listas de exercícios, com pouco tempo para elaboração e dificuldade em encontrar material suficiente.

A plataforma foi desenvolvida para ser um gerenciador de questões que dá ao professor a possibilidade de elaborar atividades de avaliação com agilidade. Hoje, a ferramenta contém um banco de itens com mais de 200.000 questões.

Na plataforma, são contempladas as disciplinas: artes, biologia, espanhol, filosofia, física, geografia, história, inglês, matemática, português, química e sociologia. Há também questões para o Ensino Fundamental II e para o Ensino Superior.

