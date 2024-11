UTRECHT, Países Baixos, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoje, a ATNi lança a 5a edição do Índice Global de AcessoàNutrição, o maior até o momento, avaliando os 30 maiores fabricantes de alimentos e bebidas do mundo e mais de 52.000 produtos, representando 23% de participação do mercado global.

Uma em cada cinco mortes em todo o mundo está associada a uma dieta pobre. Um em cada oito adultos é afetado pela obesidade, 150 milhões de crianças são muito baixas para sua idade devidoàmá nutrição e cerca de um terço das mulheres em idade reprodutiva e metade das crianças consomem micronutrientes inadequados.

O Índice revela alguns avanços importantes. Mais empresas estão estabelecendo metas para melhorar a saúde de seus portfólios, agora usando Modelos de Perfil de Nutrientes (MPNs) reconhecidos internacionalmente para classificar os produtos como "mais saudáveis".

No entanto, de modo geral, houve apenas melhorias marginais em métricas chave, como a saúde dos portfólios de produtos. Ao mesmo tempo, o valor estimado das vendas de produtos mais saudáveis das empresas aumentou, mostrando que os consumidores estão comprando cada vez mais produtos saudáveis. Preocupantemente, a saúde dos portfólios de produtos foi encontrada em níveis mais baixos em países de baixa renda, destacando disparidades na oferta de produtos entre diferentes mercados e grupos de renda.

Índice Global 2024 – principais descobertas

Saúde dos Produtos

Entre os 52.414 produtos analisados de 30 empresas usando o sistema Health Star Rating (HSR), 31% — um total de 16.467 produtos — atingiram o limiar de saúde (3,5 estrelas ou mais de 5), representando um valor estimado de 34% das vendas combinadas das empresas em 2022. A ATNi desafia as empresas a obter pelo menos metade de suas vendas de produtos saudáveis até 2030. Atualmente, apenas 30% das empresas estão atingindo essa meta.

Diferenças por mercado e renda

A saúde geral dos produtos alimentícios em países de baixa e média-baixa renda teve uma pontuação muito menor (HSR médio 1,8) do que em países de alta renda (HSR médio 2,3). No nível agregado, a parcela de produtos "menos saudáveis" que as 30 empresas avaliadas estão comercializando é maior em países de baixa e média renda do que em países de alta renda.

Relatórios e divulgações

30% das empresas avaliadas agora utilizam um Modelo de Perfil Nutricional reconhecido internacionalmente para relatar a saúde de seus portfólios, com 20% fazendo isso para relatar as porcentagens globais de vendas. Embora a qualidade, abrangência e transparência desses relatórios variem significativamente, essa mudança reflete o crescente interesse por relatórios que sigam padrões (inter)nacionais.

Marketing

Nenhuma empresa possui uma política para proibir totalmente o marketing de alimentos não saudáveis para menores de 18 anos em todos os canais e técnicas de marketing, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Quatro empresas tomaram medidas positivas, elevando seus limites de idade para 16 anos, enquanto apenas duas estão comercializando produtos "mais saudáveis" definidos por um modelo aprovado pelo governo.

A ATNi faz um apelo a

Empresas: que interrompam voluntariamente o marketing para menores de 18 anos, melhorem a saúde de seus portfólios de produtos e divulguem integralmente as vendas de produtos saudáveis e não saudáveis, usando um Modelo de Perfil Nutricional reconhecido internacionalmente.

Governos: regulem e construam um ambiente favorável que ajude as empresas a proteger a saúde pública. Também são necessárias políticas fiscais bem elaboradas para tornar os alimentos mais saudáveis mais acessíveis e os menos saudáveis mais caros.

Investidores responsáveis: ajudem a responsabilizar as empresas investindo naquelas que agem de forma responsável, considerando os custos financeiros da má saúde de longo prazo causada pelo ambiente alimentar e pelos produtos atuais.

“'Saúde é riqueza.' Sabemos que isso é verdade, mas a maioria das empresas de alimentos ainda não colocou a nutrição no centro dos negócios. Há progresso, mas nossas descobertas mostram um desempenho geral abaixo do esperado e fraquezas no mercado.”

Greg S. Garrett, diretor executivo, ATNi

“Apenas 31% dos mais de 52.000 produtos alimentícios avaliados pela ATNi atendem aos critérios de saúde. Isso não é suficiente. As empresas precisam começar a demonstrar melhor que se importam com a saúde pública de sua base de consumidores.”

Jessica Fanzo, professora de Clima e diretora da Iniciativa Food for Humanity, Universidade de Columbia

