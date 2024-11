A Mouser Electronics, Inc., distribuidora autorizada globalmente, renomada por oferecer os mais recentes componentes eletrônicos e soluções de automação industrial, anunciou hoje o mais novo capítulo da sua série Empowering Innovation Together (EIT), focada no cenário emergente da Indústria 5.0. Nesta próxima fase da industrialização, considerações humanas, ambientais e sociais influenciarão a tecnologia avançada, robótica e máquinas inteligentes no chão de fábrica do futuro.

Com base nos avanços tecnológicos da Indústria 4.0 — onde a inteligência artificial (IA), a análise de dados e o aprendizado de máquina revolucionaram a interação entre os mundos físico e digital — a Indústria 5.0 coloca o foco em um equilíbrio mais harmonioso entre humanos e tecnologia. Ela destaca o valor social, a resiliência e a sustentabilidade como pilares essenciais. Esta edição do EIT explora a transição da Indústria 4.0 para a Indústria 5.0 e os avanços tecnológicos que estão por vir.

No podcast The Tech Between Us, o apresentador convidado Mark Patrick, diretor de conteúdo técnico da Mouser para a região EMEA, e Leonardo Dentone, presidente do programa da ISA Dinamarca, analisam os principais fatores que impulsionam a adoção da Indústria 5.0, incluindo robótica avançada, sistemas baseados em IA e estruturas ciberfísicas que conectam a colaboração entre humanos e máquinas. No podcast In Between the Tech seguinte, Larry Sweet, diretor de engenharia do Advanced Robotics for Manufacturing (ARM) Institute, aborda os desafios práticos enfrentados pelos engenheiros ao implementar este modelo industrial centrado no ser humano e os caminhos para superá-los.

"A Indústria 5.0 representa mais do que apenas a próxima fase do avanço tecnológico; é uma mudança intencional para integrar o progresso socialàinovação industrial", disse Patrick. "Ela desafia os engenheiros a repensar o papel da tecnologia na criação de um ambiente industrial resiliente e centrado no ser humano, onde a inovação beneficie tantoàprodutividade quanto ao bem-estar da sociedade".

Essa série oferece recursos abrangentes para profissionais de engenharia, incluindo artigos técnicos e casos de uso, podcasts, um infográfico, vídeos e conteúdo exclusivo para assinantes. Criado em 2015, o programa Empowering Innovation Together da Mouser é um dos programas de componentes eletrônicos mais reconhecidos da indústria. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation/industry5/ e siga a Mouser no Facebook, LinkedIn, X e YouTube.

